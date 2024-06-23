Лікарі назвали головні міфи про зупинку кровотечі та обробку рани

А чи знали ви, що порада закинути голову назад при кровотечі з носу недієва та навіть небезпечна? Лікарі назвали головні міфи, що стосуються першої допомоги при кровотечі і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Бережи себе ".

Міф 1. Якщо кров тече носом, треба закинути голову назад

У разі кровотечі з носа не треба закидати голову. Насправді це не зупинить кровотечу, а просто змінить її напрямок. Небезпечним при закиданні голови буде потрапляння крові в дихальні шляхи або шлунок, чого не можна допустити.

Правильне рішення - постраждала особа має сісти, дещо нахилившись уперед і затиснути ніс пальцями.

Міф 2. Усі відкриті рани потрібно обробляти антисептиком

Не завжди є можливість промити антисептиками поранення. У такому разі достатньо чистої води під тиском. Вона видалить бруд механічно.

Сильні кровотечі взагалі не потрібно обробляти, бо кров, що витікає, вимиває все самостійно. А ось зупинити їх буде пріоритетом. До речі, не варто використовувати спиртовмісні антисептики при обробці ран. Це спричинить опіки та подовжить термін загоювання. Йодом, або чимось на кшталт йоду, краще обробити краї рани.

Міф 3. Якщо ви бачите сторонній предмет у тілі постраждалої особи, треба негайно його витягнути, щоб не було зараження крові

Сторонні предмети, як-от ніж чи уламок скла, краще не діставати з рани. Постраждалу особу в такому разі транспортують із ножем, зафіксованим та знерухомленим у тілі. У колах рятувальників/ць існує навіть жарт про те, що це можна розцінити як носіння холодної зброї.

Міф 4. Відірвані пальці - це остаточно втрачені частини тіла

Відірваний палець можна пришити, проте ефективність такої дії залежить від швидкості та якості надання допомоги. Ампутовану частину тіла потрібно транспортувати до лікарні в холоді, але без прямого контакту з льодом. Упакувати її в пакет і покласти в ще один пакет (вже з водою та льодом) — найкраща ідея. А далі вже справа за хірургами.

Міф 5. Якщо охолоджувати місце поранення - можна зупинити кровотечу

Сучасний кінематограф або реклама засобів для гоління демонструє охолодження як метод зупинки кровотечі. Але це не працює, ба більше - це небезпечно. Бо зниження температури крові погіршує її здатність до згортання, призводить до шоку та летальних ризиків. Наприклад, час згортання крові при +22°С утричі більший за час згортання при +37°С. Ніколи не охолоджуйте поранених із кровотечами, навіть влітку.