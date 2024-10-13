Врачи назвали 5 вредных "народных" методов от простуды

Чеснокотерапия и горчичники должны остаться в прошлом. Врачи объяснили, какие "народные" методы лечения не просто устаревшие, но даже могут навредить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.
"Некоторые популярные средства народной медицины от гриппа и простуды не только неэффективны, но могут быть вредными", - сообщили в Минздраве.
Врачи отметили, что в настоящее время нет доказательств того, что чеснок обладает противовирусными свойствами и помогает излечиться от гриппа или предотвратить заболевание.
В то же время, его чрезмерное употребление может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта, а интенсивная чесночная ароматерапия может спровоцировать кашель и спазм бронхов.
"Никакие исследования не доказали, что этот витамин эффективен против гриппа", - подчеркнули врачи.
Вместе с тем, употребление большого количества витамина С может вызвать развитие аллергических реакций и камнеобразования в почках, особенно на фоне обезвоживания, связанного с лихорадкой.
Тепловое действие горчичников и горчичного порошка может привести к повышению температуры тела. Кроме того, такие процедуры угрожают ожогами на коже и раздражением дыхательных путей, аллергическими реакциями и бронхоспазмом.
Такая процедура может вызвать ожоги дыхательных путей, слизистой носа и рта и даже ожоги кожи, особенно у детей.
Соль и сода действительно оказывают антисептическое действие, хотя и довольно слабое. Прочный солевой раствор, а еще и с йодом может вызвать повреждение слизистой.
"Для лечения простуды и гриппа выбирайте современные и безопасные лекарства!", - добавили медики.
Однако в министерстве отметили, что сначала следует проконсультироваться со своим врачом. Благодаря сервису е-рецептов для пациентов это максимально удобно.
Заметим, что на дворе уже осень, а это значит, что сезон простуд и насморка уже начат.
Так сложилось, что именно осенью фиксируется наибольшее количество обращений по поводу простудных заболеваний, и именно в этот период можно пропустить такое тяжелое заболевание как грипп. РБК-Украина объясняло, какую профилактику от гриппа может осуществить каждый украинец.
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