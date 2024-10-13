Врачи назвали 5 вредных "народных" методов от простуды

"Некоторые популярные средства народной медицины от гриппа и простуды не только неэффективны, но могут быть вредными", - сообщили в Минздраве.

Чеснокотерапия

Врачи отметили, что в настоящее время нет доказательств того, что чеснок обладает противовирусными свойствами и помогает излечиться от гриппа или предотвратить заболевание.

В то же время, его чрезмерное употребление может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта, а интенсивная чесночная ароматерапия может спровоцировать кашель и спазм бронхов.

Витамин С

"Никакие исследования не доказали, что этот витамин эффективен против гриппа", - подчеркнули врачи.

Вместе с тем, употребление большого количества витамина С может вызвать развитие аллергических реакций и камнеобразования в почках, особенно на фоне обезвоживания, связанного с лихорадкой.

Горчица в носки и горчичники

Тепловое действие горчичников и горчичного порошка может привести к повышению температуры тела. Кроме того, такие процедуры угрожают ожогами на коже и раздражением дыхательных путей, аллергическими реакциями и бронхоспазмом.

Дыхание паром от горячего картофеля

Такая процедура может вызвать ожоги дыхательных путей, слизистой носа и рта и даже ожоги кожи, особенно у детей.

Полоскание раствором соли, соды и йода

Соль и сода действительно оказывают антисептическое действие, хотя и довольно слабое. Прочный солевой раствор, а еще и с йодом может вызвать повреждение слизистой.

"Для лечения простуды и гриппа выбирайте современные и безопасные лекарства!", - добавили медики.

Однако в министерстве отметили, что сначала следует проконсультироваться со своим врачом. Благодаря сервису е-рецептов для пациентов это максимально удобно.