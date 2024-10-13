RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Врачи назвали 5 вредных "народных" методов от простуды

Фото: врачи назвали 5 вредных "народных" методов от простуды (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Чеснокотерапия и горчичники должны остаться в прошлом. Врачи объяснили, какие "народные" методы лечения не просто устаревшие, но даже могут навредить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

"Некоторые популярные средства народной медицины от гриппа и простуды не только неэффективны, но могут быть вредными", - сообщили в Минздраве.

Чеснокотерапия 

Врачи отметили, что в настоящее время нет доказательств того, что чеснок обладает противовирусными свойствами и помогает излечиться от гриппа или предотвратить заболевание.

В то же время, его чрезмерное употребление может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта, а интенсивная чесночная ароматерапия может спровоцировать кашель и спазм бронхов.

Витамин С

"Никакие исследования не доказали, что этот витамин эффективен против гриппа", - подчеркнули врачи.

Вместе с тем, употребление большого количества витамина С может вызвать развитие аллергических реакций и камнеобразования в почках, особенно на фоне обезвоживания, связанного с лихорадкой.

Горчица в носки и горчичники

Тепловое действие горчичников и горчичного порошка может привести к повышению температуры тела. Кроме того, такие процедуры угрожают ожогами на коже и раздражением дыхательных путей, аллергическими реакциями и бронхоспазмом.

Дыхание паром от горячего картофеля

Такая процедура может вызвать ожоги дыхательных путей, слизистой носа и рта и даже ожоги кожи, особенно у детей.

Полоскание раствором соли, соды и йода

Соль и сода действительно оказывают антисептическое действие, хотя и довольно слабое. Прочный солевой раствор, а еще и с йодом может вызвать повреждение слизистой.

"Для лечения простуды и гриппа выбирайте современные и безопасные лекарства!", - добавили медики.

Однако в министерстве отметили, что сначала следует проконсультироваться со своим врачом. Благодаря сервису е-рецептов для пациентов это максимально удобно.

Заметим, что на дворе уже осень, а это значит, что сезон простуд и насморка уже начат.

Так сложилось, что именно осенью фиксируется наибольшее количество обращений по поводу простудных заболеваний, и именно в этот период можно пропустить такое тяжелое заболевание как грипп. РБК-Украина объясняло, какую профилактику от гриппа может осуществить каждый украинец.

Мы также объясняли, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Врачи