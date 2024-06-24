"Врачи дают 0,01%": жена Садыкова рассказала о состоянии мужа
Казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков, в которого 18 июня стреляли в Киеве, находится в реанимации в глубокой коме. Врачи дают 0,01% на выздоровление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост его жены Натальи Садыковой на странице в Facebook.
"Айдос лежит в реанимации в глубокой коме. Айдос отчаянно борется за свою жизнь. Согласно статистике, выживаемость после огнестрельного ранения в голову составляет около 5%. Айдос вошел в эти пять процентов. После операции врачи говорили, что будет чудом, если он проживет ночь. Айдос живет пятые сутки. Он такой по своей сути, всегда идет против статистики и системы", – отметила супруга оппозиционера.
По ее словам, врачи дают 0,01% на выздоровление журналиста.
"Я прихожу к нему в реанимацию, он лежит в трубках, окруженный мониторами. Я разговариваю, целую, держу за руку. Прошу бороться дальше ради нас, прошу не позволить подлецам победить, это чудовищная несправедливость. Врачи дают 0.01%, что все будет хорошо. Пока у меня есть этот 0.01%, я будут за него держаться и верить. Спасибо всем за поддержку. Вы необыкновенные.", – пишет Наталья Садыкова.
Также в своем посте она прикрепила фото, на котором вся семья сидит за одним столом. В случившемся жена Садыкова винит "кровавый режим Токаева".
"На этой фотографии мы счастливые, все вместе, на кухне. Так хочется, чтобы все было, как раньше и любимый муж и папа Айдос Садыков был рядом. В нашу счастливую семейную жизнь вторгся своими грязными лапами кровавый режим Токаева. Отомстил за то, что Айдос помогал казахам бороться за свои права и разоблачал воров и лжецов. Прислал своих спецов из спецподразделений КНБ, которые теперь то ли сдались с поличным, то ли прикопаны в бескрайних казахских степях", - рассказала Наталья.
Что известно о покушении на Садыкова
Напомним, во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева произошла стрельба. Неизвестный выстрелил в мужчину, который вместе с женой находился в автомобиле. Первыми о случившемся сообщили в Национальной полиции Украины. Впоследствии РБК-Украина выяснило, что было совершено покушение на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.
По предварительной информации следствия, неизвестный с пистолетом подбежал к машине и произвел выстрел в мужчину, после чего скрылся. Покушение произошло недалеко от дома, где живут Айдос и Наталья Садыковы.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Казахстан готов присоединиться к расследованию этого дела.
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