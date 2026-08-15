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В Лихтенштейне уравняли права мужчин и женщин в наследовании престола

23:00 15.08.2026 Сб
2 мин
Почему было принято такое решение?
aimg Эдуард Ткач
В Лихтенштейне уравняли права мужчин и женщин в наследовании престола Фото: замок Вадуц, резиденция правящего князя (wikipedia.org)
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Сегодня в субботу, 15 августа, в княжестве Лихтенштейн объявили об отмене приоритета наследников мужского пола при наследовании престола. Теперь занимать престол могут и первенцы женского пола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

"Порядок наследования меняется с первородства по мужской линии на абсолютное первородство. Это означает, что в будущем первенец, независимо от пола, станет наследником престола, впоследствии - принцессой или принцем Лихтенштейна", - говорится в заявлении княжества.

Таким образом, с этого момента женщины имеют равные права внутри правящей семьи. К слову, Лихтенштейн оставался единственной страной в Европе, где до сих пор действовало право наследования княжеского престола по мужской линии.

France 24 поясняет, что Лихтенштейн - это конституционная монархия. Принц Ханс-Адам II является главой государства с 1989 года, хотя с 2004 года большую часть официальных обязанностей выполняет его сын Алоис, наследный принц и регент.

"Этим изменением в законодательстве мы хотим обеспечить, чтобы и княжество Лихтенштейн, и княжеский дом возглавлял человек, наиболее подготовленный к этой ответственности", - говорится в заявлении Алоиса.

Отметим, что у Алоиса и его жены Софии, наследной принцессы, четверо детей, старший из которых - Йозеф Венцель Максимилиан Мария, родившейся в 1995 году.

Будучи родом из Нижней Австрии, князья Лихтенштейна приобрели графство Вадуц и лордство Шелленберг в 1699 и 1712 годах соответственно. В 1719 году эти две территории были объединены и получили статус имперского княжества.

Напомним, ранее в 2025 году РБК-Украина рассказало о 10 фактах, которые стоит знать туристам, чтобы посетить Лихтенштейн.

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