Лігу націй УЄФА очікує революційна реформа: Україна зіграє проти світових зірок
Віцепрезидент УЄФА Збігнєв Бонек заявив про революційне реформування Ліги націй. Вже з 2024 року до турніру приєднаються команди з Південної Америки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ESPN.
"Це остання Ліга націй УЄФА у такому форматі. Ми мали зустріч з КОНМЕБОЛ, конфедерацією країн Південної Америки. З 2024 року до змагань приєднаються команди із цього континенту. У якому форматі? Ми ще працюємо над цим. Графік матчів національних збірних є досить обмеженим, тому ми не можемо його сильно міксувати", - заявив Збігнєв Бонек.
Оновлені правила турніру стануть відомі вже з часом.
Очікується, що наступна Ліга націй проходитиме на європейських стадіон. Шість збірних команд Південної Америки (Бразилія, Аргентина, Колумбія, Уругвай, Пергу та Чилі) увійдуть до ліги А.
Інші ж чотири (Парагвай, Еквадор, Венесуела та Болівія) - приєднаються до ліги В.
Відповідно до оновлених правил, ліга А міститиме вже 22 команди, а ліга В - 20. Інші ж - залишаються без змін у кількості.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна дізналася своїх суперників в Лізі націй УЄФА. Країна потрапила до ліги В, а матчі розпочнуться вже на початку червня 2022 року.