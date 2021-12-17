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Лігу націй УЄФА очікує революційна реформа: Україна зіграє проти світових зірок

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П'ятниця 17 грудня 2021 21:19
Лігу націй УЄФА очікує революційна реформа: Україна зіграє проти світових зірок Фото: Лігу націй УЄФА очікує революційне реформування (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Віцепрезидент УЄФА Збігнєв Бонек заявив про революційне реформування Ліги націй. Вже з 2024 року до турніру приєднаються команди з Південної Америки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ESPN.

"Це остання Ліга націй УЄФА у такому форматі. Ми мали зустріч з КОНМЕБОЛ, конфедерацією країн Південної Америки. З 2024 року до змагань приєднаються команди із цього континенту. У якому форматі? Ми ще працюємо над цим. Графік матчів національних збірних є досить обмеженим, тому ми не можемо його сильно міксувати", - заявив Збігнєв Бонек.

Оновлені правила турніру стануть відомі вже з часом.

Очікується, що наступна Ліга націй проходитиме на європейських стадіон. Шість збірних команд Південної Америки (Бразилія, Аргентина, Колумбія, Уругвай, Пергу та Чилі) увійдуть до ліги А.

Інші ж чотири (Парагвай, Еквадор, Венесуела та Болівія) - приєднаються до ліги В.

Відповідно до оновлених правил, ліга А міститиме вже 22 команди, а ліга В - 20. Інші ж - залишаються без змін у кількості.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна дізналася своїх суперників в Лізі націй УЄФА. Країна потрапила до ліги В, а матчі розпочнуться вже на початку червня 2022 року.

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