Лига наций: Италия выиграла "группу смерти", Англия на прощание устроила голепад с немцами

Во второй игровой день 6-го тура Лиги наций УЕФА путевку в плей-офф Дивизиона A Лиги наций завоевала сборная Италии. Зато сборная Англии красиво простилась с когортой сильнейших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Лига наций, Дивизион A, 6-й тур

Группа A3

Англия – Германия – 3:3

Голы: Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83 (пенальти) – Гюндоган, 52 (пенальти), Хаверц, 67, 87

Венгрия – Италия – 0:2

Голы: Распадори, 27, Димарко, 52

На "Уэмбли" все самое интересное началось после перерыва. Немцев вывел вперед Гюндоган, реализовав одиннадцатиметровый после фола Магуайра. Вскоре Хаверц роскошно уложил мяч в левую девятку из-за пределов штрафной. В ответ "Три льва" забили трижды в течение 11 минут.

Камбэк начал Шоу, который на дальней стойке получил передачу Джеймса и переиграл тер Штегена в ближнем бою. Далее Маунт мощным ударом с линии штрафной зоны под стойку завершил классную комбинацию Англии. А на десерт Кейн уверенно забил с отметки. Но немцы вырвали ничью, когда Хаверц вовремя оказался на добивании после выстрела Сане.

В Будапеште сборная Венгрии "организовала" для Италии первый гол на 27-й минуте. Венгры слишком увлеклись перепасовкой на собственной половине и потеряли мяч под прессингом. На ударной позиции оказался Распадори и хладнокровно отправил сферу в сетку с нескольких метров.

Сняла все вопросы относительно победителя матча и квартета A3 в целом сборная Италии на старте второй половины. Выдержав фактически нашествие Венгрии в дебюте, апеннинцы провели образцовый атакующий выпад, на финише которого Кристанте прострелил вдоль ворот, а Димарко в одно касание замкнул дальнюю стойку.