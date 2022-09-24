Лига наций: Италия отправила Англию в Дивизион B, Германия уступила сборной Венгрии

Лига наций, Дивизион A, 5-й тур

Группа A3

Германия – Венгрия – 0:1

Гол: Салай, 17

Италия – Англия – 1:0

Гол: Распадари, 68

Оба матча третьего квартета Дивизиона A завершились минимальными победами. В Лейпциге венграм удалось забить быстрый мяч, когда сработала связка с опытом выступлений в Бундеслиге. Собослай подал угловой на ближнюю стойку, а Салай пяткой эффектно переправил мяч в дальний угол ворот тер Штегена.

Немецкая сборная имела возможности отыграться. Свои моменты упустили Сане, Мюллер, Вернер, Киммих. Тот же Мюллер даже забил, но гол отменили из-за офсайда. Венгрия едва не поймала Бундестим в нескольких контратаках, но больше забить в этот вечер никому не было суждено.

На старте поединка в Милане дважды в эпицентре событий оказался Скамакка. Форвард сборной Италии сначала пробил головой после флангового навеса (сэйв Поупа), а затем решился пробить метров с 35-ти (мимо ворот). Англичане же поставили на контратаки, но особой выгоды из них не получили.

В конце концов хозяева забили в середине второй половины. Это Бонуччи длинной передачей из собственной половины нашел Распадори на входе в штрафную, тот подработал мяч и из пределов штрафной технично уложил мяч под дальнюю стойку. Достойно ответить сборная Англии так и не смогла.

За тур до конца соревнований "Три льва" с двумя очками в пяти матчах оформили вылет в Дивизион B. Сенсационным лидером остается сборная Венгрии (10 пунктов). Сдвинуть ее с первой строчки еще может Италия (8 очков), если победит в Будапеште 26 сентября.