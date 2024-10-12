ua en ru
Сб, 12 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лига наций: Хорватия одержала волевую победу над Шотландией, Косово переиграло Литву

Суббота 12 октября 2024 21:41
UA EN RU
Лига наций: Хорватия одержала волевую победу над Шотландией, Косово переиграло Литву Фото: Косовары триумфовали в Каунасе (ffk-kosova.com)
Автор: Антон Федорцив

Последний игровой день третьего тура Лиги наций 2024/25 стартовал в Каунасе, Загребе и Пловдиве. Победы отметили национальные команды Косова и Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига наций, 3-й тур

Литва – Косово – 1:2

Голы: Голубицкас, 84 – Жегрова, 20, Э. Красничи, 65

Хорватия – Шотландия – 2:1

Голы: Матанович, 36, Крамарич, 70 – Кристи, 33

Болгария – Люксембург – 0:0

Косовары забили сборной Литвы перед экватором первого тайма. Это Жегрова сыграл в стенку с Муслией, вошел в штрафную и технично уложил низом в дальний угол. Удвоили преимущество балканские "золотые мальчики" в середине второй половины – Эрмал Красничи ложными замахами оставил в дураках двух защитников и пробил в угол. Под занавес встречи балтийцы сумели отквитать один мяч усилиями Голубицкаса.

Сборная Косово догнала Румынию наверху турнирной таблицы группы C2 (по 6 очков). Правда, наследники Хаджи еще сыграют свой поединок 3-го тура. В свою очередь литовская национальная команда без набранных пунктов остается последней в квартете.

Шотландцы открыли счет в хорватской столице на 33-й минуте, когда Кристи классно сориентировался после курьезной ошибки защитника "шахматных". Впрочем, сборная Хорватии довольно быстро отыгралась. Это Матанович в касание пробил со входа в штрафную после передачи Перишича. Во втором тайме хорваты вырвали победу стараниями Крамарича, сыгравшего головой на добивании.

Победа позволила Хорватии хотя бы временно догнать Португалию в группе A1. Обе сборные имеют по 6 очков, но в последнем временном слоте пиренейцы встретятся с Польшей. Тем временем сборная Шотландии остается последней в квартете (0 пунктов).

К слову, накануне Украина минимально обыграла сборную Грузии в Лиге наций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига наций
NEWS
Зеленский назвал результаты визитов в четыре столицы Европы
Зеленский назвал результаты визитов в четыре столицы Европы
DAILY
"Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском