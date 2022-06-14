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Ліга націй: Хорватія помстилася Франції за фінал ЧС-2018, Данія здолала Австрію

Фото: Хорвати святкують успіх (twitter.com/HNS_CFF)
Автор: Антон Федорців

Перемогами збірних Данії та Хорватії продовжився четвертий тур групового етапу Ліги націй УЄФА в Дивізіоні А.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга націй, Дивізіон А, група А1, 4-й тур

Данія – Австрія – 2:0

Голи: Вінд, 21, Сков Ольсен, 37

Франція – Хорватія – 0:1

Гол: Модріч, 5 (пенальті)

Данці вирішили долю поєдинку на власну користь ще до перерви. Мехле на 21-й хвилині підключився до атаки та від лінії поля відкинув назад Вінду, який переграв голкіпера в ближньому бою. Натомість Сков Ольсен під завісу тайму елегантно реалізував вихід віч-на-віч із Лінднером.

Зате хорватам для перемоги над чинними чемпіонами світу вистачило й одного гола. Помсту за програний фінал Мундіалю в Росії оформив Модріч. Ветеран у дебюті зустрічі зумів реалізувати одинадцятиметровий за фол Конате проти Будіміра.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку збірних України та Ірландії у Лізі націй.

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