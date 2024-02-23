Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась церемония жеребьевки следующего раунда плей-офф Лиги Европы 2023/24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия.
Борьбу за трофей продолжат 16 коллективов. Первые поединки стадии 1/8 финала состоятся 7 марта, а ответные матчи сыграют 14 марта.
Центральным противостоянием на этом этапе второго по рангу еврокубка станет поединок итальянской "Ромы" с английским "Брайтоном", с которым работает итальянец Роберто Де Дзерби. Зато лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина встретится с шотландским "Рейнджерс". Английский "Ливерпуль" тем временем будет противостоять пражской "Спарте".
Французский "Марсель", прошедший донецкий "Шахтер", встретится с испанским "Вильяреалом". Главный же претендент на чемпионский титул Бундеслиги – "Байер" из Леверкузена – определит четвертьфиналиста в противостоянии с азербайджанским "Карабахом". Итальянскому же "Милану" досталась пражская "Славия".
Все пары 1/8 финала Лиги Европы 2023/24:
- "Спарта" Прага – "Ливерпуль"
- "Марсель" – "Вильярреал"
- "Рома" – "Брайтон"
- "Бенфика" – "Рейнджерс"
- "Фрайбург" – "Вест Хэм"
- "Спортинг" – "Аталанта"
- "Милан" – "Славия" Прага
- "Карабах" – "Байер"
К слову, накануне "Шахтер" уступил "Марселю" в плей-офф Лиги Европы 2023/24.
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