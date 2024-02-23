Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия .

Борьбу за трофей продолжат 16 коллективов. Первые поединки стадии 1/8 финала состоятся 7 марта, а ответные матчи сыграют 14 марта.

Центральным противостоянием на этом этапе второго по рангу еврокубка станет поединок итальянской "Ромы" с английским "Брайтоном", с которым работает итальянец Роберто Де Дзерби. Зато лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина встретится с шотландским "Рейнджерс". Английский "Ливерпуль" тем временем будет противостоять пражской "Спарте".

Французский "Марсель", прошедший донецкий "Шахтер", встретится с испанским "Вильяреалом". Главный же претендент на чемпионский титул Бундеслиги – "Байер" из Леверкузена – определит четвертьфиналиста в противостоянии с азербайджанским "Карабахом". Итальянскому же "Милану" досталась пражская "Славия".

Все пары 1/8 финала Лиги Европы 2023/24: