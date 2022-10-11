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Лига чемпионов: "Ювентус" опозорился в Израиле, "Манчестер Сити" в меньшинстве удержал ничью

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Вторник 11 октября 2022 21:47
Лига чемпионов: "Ювентус" опозорился в Израиле, "Манчестер Сити" в меньшинстве удержал ничью Фото: "Зеленые" шокировали "Ювентус" на Святой земле (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданными потерями очков английским "Манчестер Сити" и туринским "Ювентусом" началась программа вторника в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур

Группа G

"Копенгаген" – "Манчестер Сити" – 0:0

Нереализованный пенальти: Марез, 25 (М)

Удаление: Гомес, 30 (М, прямая красная карточка)

Группа H

"Маккаби" Хайфа – "Ювентус" – 2:0

Голы: Ацили, 7, 42

В датской столице главные события развернулись до перерыва. Сначала Родри оформил гол-красавец ударом из-за пределов штрафной, но его отменили из-за игры рукой. Дальше Марез не смог переиграть Грабару с пенальти. А впоследствии Гомес получил красную карточку за фол последней надежды и оставил "Ман Сити" вдесятером.

После перерыва команды создали немного моментов. Красивый обводный выстрел Де Брюйне кипер хозяев отразил в сторону, а форвард хозяев Йоханнессон не дотянулся до мяча во время прострела Кристенсена. Вырвать победу для "горожан" мог Канселу, но с его диагональным ударом Грабара справился.

А вот "Юве" на щите покинул Хайфу. Туринцы дважды пропустили еще в первом тайме. На 7-й минуте форвард "Маккаби" Ацили головой замкнул навес Корнуда. А второй свой мяч он оформил в раздевалку – получил пас Пьерро в пределах штрафной и мощно пробил под перекладину.

Во второй половине "Старая синьора" так и не смогла создать хотя бы одну стопроцентную возможность забить хозяевам. Единственный момент "Ювентус" организовал благодаря стандарту – Куадрадо подал угловой, а Ругани опасно пробил под перекладину. Но голкипер в этой и других ситуациях бдительности не терял и существенно ухудшил шансы Турина на плей-офф.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и "Реала" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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