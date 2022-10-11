Ліга чемпіонів: "Ювентус" зганьбився в Ізраїлі, "Манчестер Сіті" в меншості втримав нічию
Несподіваними втратами очок англійським "Манчестер Сіті" та туринським "Ювентусом" розпочалася програма вівторка в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Ліга чемпіонів, груповий етап, 4-й тур
Група G
"Копенгаген" – "Манчестер Сіті" – 0:0
Нереалізований пенальті: Марез, 25 (М)
Вилучення: Гомес, 30 (М, пряма червона картка)
Група H
"Маккабі" Хайфа – "Ювентус" – 2:0
Голи: Ацілі, 7, 42
У данській столиці головні події розгорнулися до перерви. Спершу Родрі оформив гол-красень ударом з-за меж штрафного майданчика, та його скасували через гру рукою. Далі Марез не зміг переграти Грабару з пенальті. А згодом Гомес отримав червону картку за фол останньої надії та залишив "Ман Сіті" вдесятьох.
Після перерви команди створили небагато моментів. Красивий обвідний постріл Де Брюйне кіпер господарів відбив убік, а форвард господарів Йоганессон не дотягнувся до м'яча під час прострілу Крістенсена. Вирвати перемогу для "містян" міг Канселу, та з його діагональним ударом Грабара таки впорався.
А ось "Юве" на щиті покинув Хайфу. Туринці пропустили двічі ще в першому таймі. На 7-й хвилині форвард "Маккабі" Ацілі головою замкнув навіс Корнуда. А другий свій м'яч він оформив у роздягальню – отримав пас П'єрро в межах карної зони та потужно пробив під поперечину.
У другій половині "Стара синьйора" так і не спромоглася створити бодай одну стовідсоткову нагоду забити господарям. Єдиний момент "Ювентус" організував завдяки стандарту – Куадрадо подав кутовий, а Ругані небезпечно пробив під поперечину. Та голкіпер у цій та інших ситуаціях пильності не втрачав і суттєво погіршив шанси Турина на плей-офф.
До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" та "Реала" на груповому етапі Ліги чемпіонів.
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