Ліга чемпіонів: "Ювентус" зганьбився в Ізраїлі, "Манчестер Сіті" в меншості втримав нічию

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга чемпіонів, груповий етап, 4-й тур

Група G

"Копенгаген" – "Манчестер Сіті" – 0:0

Нереалізований пенальті: Марез, 25 (М)

Вилучення: Гомес, 30 (М, пряма червона картка)

Група H

"Маккабі" Хайфа – "Ювентус" – 2:0

Голи: Ацілі, 7, 42

У данській столиці головні події розгорнулися до перерви. Спершу Родрі оформив гол-красень ударом з-за меж штрафного майданчика, та його скасували через гру рукою. Далі Марез не зміг переграти Грабару з пенальті. А згодом Гомес отримав червону картку за фол останньої надії та залишив "Ман Сіті" вдесятьох.

Після перерви команди створили небагато моментів. Красивий обвідний постріл Де Брюйне кіпер господарів відбив убік, а форвард господарів Йоганессон не дотягнувся до м'яча під час прострілу Крістенсена. Вирвати перемогу для "містян" міг Канселу, та з його діагональним ударом Грабара таки впорався.

А ось "Юве" на щиті покинув Хайфу. Туринці пропустили двічі ще в першому таймі. На 7-й хвилині форвард "Маккабі" Ацілі головою замкнув навіс Корнуда. А другий свій м'яч він оформив у роздягальню – отримав пас П'єрро в межах карної зони та потужно пробив під поперечину.

У другій половині "Стара синьйора" так і не спромоглася створити бодай одну стовідсоткову нагоду забити господарям. Єдиний момент "Ювентус" організував завдяки стандарту – Куадрадо подав кутовий, а Ругані небезпечно пробив під поперечину. Та голкіпер у цій та інших ситуаціях пильності не втрачав і суттєво погіршив шанси Турина на плей-офф.