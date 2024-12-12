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Лига чемпионов. Известны два счастливчика и три неудачника: какие шансы у "Шахтера"

Четверг 12 декабря 2024 01:42
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Лига чемпионов. Известны два счастливчика и три неудачника: какие шансы у "Шахтера" Фото: "Ювентус" не оставил шансов "Манчестер Сити" (x.com/juventusfcen)
Автор: Андрей Костенко

В среду 10 декабря состоялось девять заключительных поединков шестого тура Лиги чемпионов.

Важнейшие события игрового дня и итоги тура – в обзоре РБК-Украина .

Лига чемпионов, основной раунд, 6-й тур

"Боруссия" Д – "Барселона" – 2:3

Голы: Гирасси, 60, 78 – Рафинья, 53, Торрес, 75, 85

"Ювентус" – "Манчестер Сити" – 2:0

Голы: Влахович, 53, Маккенни, 75

"Арсенал" – "Монако" – 3:0

Голы: Сака, 34, 78, Хаверц, 88

"Бенфика" – "Болонья" – 0:0

"Милан" – "Црвена Звезда" – 2:1

Голы: Леау, 42, Абрахам, 87 – Радоньич, 67

"Фейеноорд" – "Спарта" – 4:2

Голы: Траунер, 8, Пайшау, 10, Хадж-Мусса, 30, Хименес, 63 – Ррахмани, 42, Белен (автогол)

"Атлетико" – "Слован" – 3:1

Голы: Альварес, 16, Гризманн, 45 – Стрелец, 51 (пенальти)

"Лилль" – "Штурм" – 3:2

Голы: Сахрауи, 37, Баккер, 45+2, Харальдсонн, 81 – Китеишвили, 45+5, Бирет, 47

"Штутгарт" – "Янг Бойз" – 5:1

Голы: Стиллер, 25, Майо, 53, Фюрих, 61, Вагноман, 66, Кайтель, 76 – Лакоми, 6

Итальянский "Ювентус" дома нанес очередное поражение английскому "Манчестер Сити" (2:0). Хозяева дважды поразили ворота соперников во втором тайме. На 53-й минуте счет открыл Влахович. А удвоил – на 75-й Маккенни, который всего за шесть минут до этого вышел на замену. Команда Хосепа Гвардиолы потерпела седьмое поражение в последних десяти матчах во всех турнирах. "Горожане" опустились на 22-ю строчку в таблице и если дела пойдут так и дальше, рискуют не попасть в топ-24.

Лига чемпионов. Известны два счастливчика и три неудачника: какие шансы у &quot;Шахтера&quot;

Фото: Вестон Маккенни (x.com/juventusfcen)

Немецкая "Боруссия" из Дортмунда так и не смогла обыграть испанскую "Барселону". Более того, впервые в истории уступила пиренейскому гранду дома (2:3). В очень качественном поединке обе команды могли добиться большего, если бы реализовали свои моменты. В итоге "Барселона" выиграла благодаря удачной замене. К концу матча на поле появился Ферран Торрес, который и оформил победный дубль. Каталонцы поднялась в турнирной таблице на чистое второе место и с 15-ю очками празднует досрочный выход в плей-офф.

Лига чемпионов. Известны два счастливчика и три неудачника: какие шансы у &quot;Шахтера&quot;

Фото: Ферран Торрес (x.com/fcbarcelona)

Лондонский "Арсенал" одержал разгромную победу над "Монако". Дважды отличился Сака, а точку в игре поставил Хаверц. Украинец Александр Зинченко даже не попал в заявку на матч. Официальная причина - травма. "Канониры" набрали 13 очков и поднялась в топ-3 общей таблицы.

Лига чемпионов. Известны два счастливчика и три неудачника: какие шансы у &quot;Шахтера&quot;

Фото: Букайо Сака (x.com/arsenal)

Анатолий Трубин из португальской "Бенфики" провел второй "сухой" поединок в ЛЧ. Впрочем, игроки его команды также не сумели забить итальянской "Болонье", хотя имели ощутимое преимущество. У нашего голкипера работы в матче было не очень много – он совершил всего один сейв.

Лига чемпионов. Известны два счастливчика и три неудачника: какие шансы у &quot;Шахтера&quot;

Фото: Анатолий Трубин (x.com/slbenfica_en)

После шести туров Лига чемпионов ушла на "рождественские каникулы". Турнир возобновится 21 января. В основном этапе командам осталось провести по два матча.

Два участника – "Ливерпуль" и "Барселона" – гарантировали себе продолжение борьбы. "Янг Бойз", "Слован" и "Лейпциг" не набрали ни одного очка и уже точно не пройдут дальше. Есть проблемы у ряда грандов. "Реал" и "Манчестер Сити" едва держатся в топ-24. А ПСЖ даже после разгромной победы над "Зальцбургом" оттуда выпал.

Донецкий "Шахтер" с 4 очками находится на 27-й строчке. От последней команды по топ-24 чемпион Украины отстает на четыре пункта. Чтобы зацепиться за плей-офф, нужно будет добирать баллы в противостояниях с французским "Брестом" (22 января) и дортмундской "Боруссией" (29 января).

Ранее рассказали, как "Шахтер" не устоял под давлением "Баварии" и потерпел разгром в Лиге чемпионов.

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