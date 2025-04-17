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Лига чемпионов: кто с кем и когда встретится в полуфинале

Фото: ПСЖ пробился в топ-четверку в непростом противостоянии с "Астон Виллой" (psg.fr)
Автор: Андрей Костенко

По результатам четвертьфинальных противостояний определился топ-квартет команд Лиги чемпионов-2024/25. В следующем раунде соперники выявят двух финалистов турнира.

В 1/4 финала за бортом турнира остались победитель ЛЧ-2023/24 - мадридский "Реал" и финалист прошлогоднего розыгрыша - дортмундская "Боруссия".

По одному клубу потеряли Испания и Англия. А Германия осталась без обоих своих представителей.

Лига чемпионов-2024/2025, результаты 1/4 финала

  • ПСЖ - "Астон Вилла" - 3:1, 2:2
  • "Арсенал" - "Реал" - 3:0, 2:1
  • "Барселона" - "Боруссия" Д - 4:0, 1:3
  • "Бавария" - "Интер" - 1:2, 2:2

Таким образом сформировались две полуфинальные пары, победители которых в решающем поединке выявят нового обладателя трофея Лиги чемпионов.

Полуфинальные пары:

  • "Арсенал" - ПСЖ
  • "Барселона" - "Интер"

Первые поединки этой стадии будут сыграны 29-30 апреля. Ответные матчи - 6-7 мая.

Финал пройдет 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

Мюнхенский стадион "Альянц Арена" примет финал ЛЧ-2024/25 (фото: fcbayern.com)

 

Ранее стало известно, что легендарная рок-группа Linkin Park сыграет в финале Лиги чемпионов.

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