Лига чемпионов: кто с кем и когда встретится в полуфинале

По результатам четвертьфинальных противостояний определился топ-квартет команд Лиги чемпионов-2024/25. В следующем раунде соперники выявят двух финалистов турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
В 1/4 финала за бортом турнира остались победитель ЛЧ-2023/24 - мадридский "Реал" и финалист прошлогоднего розыгрыша - дортмундская "Боруссия".
По одному клубу потеряли Испания и Англия. А Германия осталась без обоих своих представителей.
Лига чемпионов-2024/2025, результаты 1/4 финала
Таким образом сформировались две полуфинальные пары, победители которых в решающем поединке выявят нового обладателя трофея Лиги чемпионов.
Полуфинальные пары:
Первые поединки этой стадии будут сыграны 29-30 апреля. Ответные матчи - 6-7 мая.
Финал пройдет 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.
Мюнхенский стадион "Альянц Арена" примет финал ЛЧ-2024/25 (фото: fcbayern.com)
Ранее стало известно, что легендарная рок-группа Linkin Park сыграет в финале Лиги чемпионов.