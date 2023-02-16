Лига чемпионов: "Бенфика" уверенно обыграла "Брюгге" на старте 1/8 финала

Выездной победой завершился для лиссабонской "Бенфики" первый матч плей-офф Лиги чемпионов 2022/23 против бельгийского "Брюгге".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи

"Брюгге" – "Бенфика" – 0:2

Голы: Мариу, 51 (пенальти), Нерес, 88

Соперники обменялись острыми моментами уже в дебюте. Миньоле справился с ударом Рамуша после подачи с углового. В свою очередь Бьюкенен не смог переиграть Влаходимоса во время выхода один на один.

Дальше "Брюгге" и "Бенфика" не закрывались. Бельгийский и португальский гранды пытались даже минимальный шанс на успешный выпад материализовать в голевую возможность. Впрочем, мяч упрямо обходил ворота и хозяев, и гостей.

"Орлы" повели на старте второго тайма. Хендри в собственной штрафной сфолил против Рамуша и "привез" пенальти. К отметке подошел лиссабонец Мариу и ударом от перекладины открыл счет во встрече.

"Бенфика" после забитого мяча не успокоилась. Португальцы заиграли еще более уверенно, полностью контролировали ход и регулировали темп поединка. Фактически брюггинцы не создали возможностей отыграться.

Зато "орлы" забили во второй раз под занавес поединка. Экс-нападающий "Шахтера" Нерес отобрал мяч у Майера, вырвался на оперативное пространство и хладнокровно переиграл Миньоле. Больше команды не забивали.