"Ліга антитрасту" успішно провела перший семінар для учасників закупівель і оголосила наступний - "Картелі та змови. Лайфхаки"

Понад сто представників учасників закупівель та замовників взяли участь у першому семінарі проекту "Ліга антитрасту" 29 січня у Mercure Kyiv Congress Centre.

Семінар "Публічні закупівлі. Лайфхаки" за підтримки "РБК-Україна" та юридичних партнерів -компаній ADS Legal Group, ADVANQ та ЮА «Абсолют», провели державні уповноважені АМКУ у 2015-2019 роках Агія Загребельська і Анна Артеменко, партнер юридичної компанії "Правое дело" Микола Смирнов, засновник проекту "Clarity" програміст Ярослав Гарагуц, керівниця напряму публічних закупівель USAID/UK aid Тетяна Лісовська, консультант з публічних закупівель Наталія Заєць, консультант Європейського банку реконструкції та розвитку Олександр Шатковський, редактор сайту "Наші гроші" Юрій Ніколов.

В ході одноденного заходу були розкриті різні аспекти закупівель: як краще складати скарги для підвищення шансів на перемогу, які новинки несе зміна закупівельного законодавства у квітні, нюанси підготовки тендерних пропозицій та особливості електронних майданчиків системи "Прозорро", як добросовісним учасникам тендерів діяти у зіткненні зі змовниками у медіа-просторі, концесії як альтернативний механізм взаємодії бізнесу з державою.

З вітальним словом до присутніх звернулась заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді, яка також працювала в Антимонопольному комітеті. Модератором семінару виступив засновник "Наших грошей" Олекса Шалайський.

Вже відкрита реєстрація на наступний семінар "Картелі та змови. Лайфхаки" 2 квітня. Реєстрація за посиланням. Учасники дізнаються як і за допомогою яких інструментів професіонали виявляють змовників, як доводять змови в АМКУ і захищають рішення в суді, як добиватись дієвого покарання для недобросовісних конкурентів, який зв'язок є між картелями і кримінальним кодексом, та як впровадити ефективний комплаєнс. Серед спікерів заплановано виступ представників НАБУ, що мають досвід викриття змов у закупівлях.

Перше запрошення на наступний семінар отримала юрист Неллі Ященко, яка за оцінкою модератора поставила найкраще питання спікерам "Публічних закупівель. Лайфхаки" в ході Q&A сесії.

"Ліга антитрасту" - це перша незалежна комунікаційна платформа, яка об’єднує експертів в сфері антитрасту і закупівель, та є спільним освітнім проектом ГО "Рада захисту конкуренції та споживачів" та ГО "Наші гроші".