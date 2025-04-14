Лидирует не белый: названы наиболее популярные цвета авто в Украине

Обнародована "свежая" статистика наиболее популярных цветов новых авто в Украине за первые три месяца 2025 года. Отмечается, что украинцы покупали чаще всего машины серого цвета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром ".

По данным официальной статистики, среди проданных и зарегистрированных в первом квартале 2025 года новых легковых авто треть были серого цвета. Наиболее популярным серым автомобилем стал кроссовер Toyota RAV-4.

Вторым по популярности оказался белый цвет, на этот тон пришлось 29% из зарегистрированных новых авто. Наиболее массовым из них стал Renault Duster. Как правило, на белый цвет приходились закупки корпоративных парков.

Автомобили универсального черного цвета выбрали 17% покупателей. В самом темном из возможных цветов чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Land Cruiser Prado. На долю синих машин пришлось 7% продаж в первом квартале 2025 года. Первое место среди синих машин - за Skoda Octavia. Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке авто зеленый с результатом в 6%. Лидером среди зеленых машин стал Renault Duster.