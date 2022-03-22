Лідери країн ЄС домовляться про спільні закупівлі газу та СПГ

Лідери країн Європейського Союзу домовляться на саміті про спільні закупівлі газу, скрапленого природного газу і водню до наступної зими. Проект рішення має бути схвалений за підсумками саміту 24-25 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вторгнення в Україну Росії, головного постачальника газу в Європу, призвело до зльоту цін на енергоносії до рекордно високого рівня і поставило перед ЄС завдання скоротити використання російського газу в цьому році - крок, який зажадає різкого збільшення імпорту від інших постачальників, таких як як Катар і США.

"Напередодні наступної зими держави-члени і Єврокомісія будуть в терміновому порядку ... працювати разом над спільною закупівлею газу, СПГ і водню", - заявлять лідери ЄС.

Минулого року Європейська комісія запропонувала країнам ЄС систему спільної покупки стратегічних запасів газу, до чого закликали деякі члени, включаючи Іспанію, як спосіб забезпечити буфер на випадок можливих перебоїв з поставками. Побоювання з приводу перебоїв з поставками посилилися після того, як Росія вторглася в Україну. Росія постачає 40% газу ЄС.

Брюссель заявив, що допоможе країнам почати спільні закупівлі газу в цьому році, і, як очікується, на цьому тижні запропонує правила, що вимагають від країн щорічно заповнювати сховища газу на 90% перед зимою. Сховища в ЄС в даний час завантажені на 26%.

У проекті заяви йдеться, що країни домовилися координувати заходи щодо заповнення сховищ і почати робити це "якомога швидше".

Лідери також розглянуть нові заходи щодо захисту споживачів від стрімкого зростання цін на енергоносії і обговорять, як потенційно "оптимізувати" функціонування енергетичних ринків. Вони будуть просити Єврокомісію зробити "необхідні ініціативи" для цього, йдеться в проекті заяви.

Європейські ціни на газ вже виросли за кілька місяців до вторгнення, що спонукало уряди витратити мільярди на податкові пільги та субсидії, щоб захистити громадян від витрат.