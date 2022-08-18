RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лідери Сербії і Косово не досягли угоди в ході переговорів, - Боррель

Фото: верховний представник ЄС з міжнародних справ Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лідери Сербії і Косово не зуміли досягти угоди в ході двосторонніх переговорів, які проходили сьогодні в Брюсселі.

Про це заявив верховний представник ЄС з міжнародних справ Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ дипломата.

Президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Косово Альбін Курті не зуміли знайти компроміси з головних питань, які виносилися на обговорення.

Криза відносин Сербії і Косово

Відносини Сербії і Косово сильно загострилися в кінці липня після того, як Пріштіна оголосила про введення раніше анонсованої заборони на Сербські документи і державні номерні знаки на автомобілях.

На знак протесту проживають на півночі Косово серби почали зводити барикади, після чого Косовська влада відклала введення заборони на місяць.

Більш детально про конфлікт Сербії і Косово можете дізнатися у відео РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що конфлікт між Сербією і Косово загострився. На півночі частково визнаної держави 31 Липня були чутні звуки стрілянини і сирени.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КосовоСербия