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Лидер сезона в биатлоне выиграла четвертую гонку подряд, украинки не смогли удивить

Фото: Жюстин Брезаз-Буше заряжена побеждать (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше триумфовала в спринтерской гонке на этапе Кубка мира 2023/24 в немецком Оберхофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

27-летняя спортсменка лучше всего выступила на трассе 7,5 километров в длину. Она преодолела дистанцию за 22:43,0 минуты.

Брезаз-Буше на первом огневом рубеже дважды промахнулась. Зато в стойке она обошлась без промахов, а благодаря хорошей скорости сумела одержать победу. Хозяйка стартов Франциска Пройсс стреляла метко, но отстала на 4,4 секунды. Замкнула тройку призеров еще одна француженка – Софи Шово.

Для Брезаз-Буше триумф в Оберхофе стал четвертым подряд. На предыдущем этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде она выиграла все 3 гонки – спринт, гонку преследования и масс-старт. Победа позволила закрепить лидерство в общем зачете (517 очков).

Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина. Без промахов она сумела финишировать только на 27-й строчке. Недалеко расположились Юлия Джима (32-е место, 2 промаха) и Кристина Дмитренко (38-е, 1).

Итоги биатлонного спринта 7,5 км.

  1. Жюстин Брезаз-Буше
  2. Франциска Пройсс (+4,4)
  3. Софи Шово (+4,6)

...

27. Анастасия Меркушина (+1:45,1)

32. Юлия Джима (+1:55,0)

38. Кристина Дмитренко (+2:07,2)

70. Ирина Петренко (+3:21,5)

75. Любовь Кипяченкова (+3:36,7)

Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

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