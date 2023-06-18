Лидеры стран Африки встретились с Путиным: о чем говорили

Основные заявления лидеров стран Африки

Представители стран Африки отметили, что их предложения по урегулированию ситуации в Украине строятся на 10 элементах, и они не должны вступать в конкуренцию с идеями других игроков.

"Мы хотели бы постараться послужить посредниками в достижении мира между Россией и Украиной. Мы бы хотели предложить вам 10 пунктов", - заявил Рамафоса.

По его словам, представители африканской делегации хотели бы выслушать позицию президента России, как накануне выслушали позицию президента Украины Владимира Зеленского.

Рамафоса подчеркнул, что из-за войны африканский континент испытывает негативные последствия в сфере экономики, существенно поднялись цены на энергоносители и удобрения, а также продовольственные товары.

Рамафоса также призвал снять все препятствия по реализации "зернового соглашения".

"Мы хотели бы призвать к открытию передвижения зерновых через Черное море, чтобы любые существующие сейчас препятствия были сняты, чтобы зерно и другие сырьевые товары поступали на мировые рынки", - отметил он.

О чем говорил Путин во время встречи с лидерами стран Африки

Путин заявил, что знает об их предложениях по урегулированию войны в Украине, отметив, что Россия открыта для диалога со всеми, кто выступает за мир.

"Мы открыты для конструктивного диалога со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости и учете законных интересов сторон", — сказал он.

Путин также в очередной раз обвинил Украину в отказе от мирных переговоров. Относительно похищения украинских детей Путин заявил, что россияне вывозили детей вполне легально и никогда не препятствовали воссоединению семей.

Визит африканских лидеров в Украину

Напомним, что накануне в Киев прибыли президент Союза Коморских островов, президент Южно-Африканской Республики, президент Замбии, президент Сенегала, премьер-министр Египта и другие чиновники стран Африки. Они провели встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Африканские лидеры во время своего визита в Украину также посетили Бучу. Помимо этого они представили африканскую мирную инициативу, которая состоит из десяти пунктов.

Более подробно об отношениях Украины со странами Африки можете узнать в материале РБК-Украина.