Лидеры стран Африки обсудили инициативу по прекращению войны России против Украины

Во встрече приняли участие президент Египта Абдель Фаттах эс-Сиси, президент Коморских островов Азали Ассумани, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Уганды Йовери Мусевени и президент Замбии Хакаинде Хичилема.

Лидеры стран подчеркнули заинтересованность Африки в работе по прекращению конфликта из-за его огромного негативного влияния на африканские страны и другие страны мира в таких жизненно важных секторах, как продовольственная безопасность, энергетика и международные финансы.

Кроме того, они подчеркнули важность поддержки стабильности и международного мира.

В свою очередь президент Египта заявил о стремлении Каира к тому, чтобы африканская инициатива способствовала урегулированию российско-украинского конфликта, учитывая обширные связи между африканским континентом и обеими странами.

Он также подчеркнул многомерный характер войны, который перешагнул географические границы и охватил различные регионы мира, особенно Африку, Ближний Восток и развивающиеся страны, наиболее пострадавшие от последствий кризиса.

Президент Египта также добавил, что Каир приложит все усилия, чтобы внести свой вклад в сдерживание кризиса и преодоление его политических, гуманитарных и экономических последствий. Он выразил надежду, что вклад африканской инициативы станет шагом на пути к достижению желаемого политического урегулирования между конфликтующими сторонами.

Пресс-секретарь добавил, что на встрече была достигнута договоренность о продолжении интенсивной работы по продвижению африканской инициативы путем разработки необходимых механизмов для поощрения позитивного участия российской и украинской сторон в ближайшем будущем.

Мирные инициативы

Ранее несколько стран, якобы занимающих нейтральную позицию в войне РФ против Украины, предложили инициативы мирного урегулирования. Это относится к Китаю, Бразилии и группе африканских стран. Большинство данных предложений включают предложения о компромиссах со стороны Украины.

Однако Украина отвергает такие предложения и настаивает на своей собственной формуле мира. Согласно ей, российские войска должны полностью покинуть территорию Украины, а также Запад должен предоставить гарантии безопасности в радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической сферах.