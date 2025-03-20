Лидеры ЕС скептически относятся к мирным переговорам: Путин не демонстрирует готовности

Лидеры Европейского Союза обсудили попытки президента США Дональда Трампа относительно попыток перемирия между Украиной и Россией. Они согласились с тем, что "никаких реальных переговоров пока не ведется".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В частности, лидеры ЕС выразили глубокий скептицизм по поводу того, что российский диктатор Владимир Путин серьезно намерен добиваться прекращения развязанного им конфликта.

"Они обсудили ситуацию в Украине и ход переговоров под руководством США. Было высказано общее мнение, что пока никаких реальных переговоров не ведется", - сказано в их заявлении.

Они также обсудили, как поддержать Украину в политическом и военном плане. Однако Венгрия отказалась подписать общий текст заявления.

"Европейский совет призывает Россию проявить реальную политическую волю для прекращения войны", - говорится в тексте, который отказался поддержать Виктор Орбан.

В нем также говорится, что ЕС по-прежнему "готов усилить дальнейшее давление на Россию", в частности с помощью новых санкций и более жесткого применения существующих ограничительных мер.

Позиция Венгрии по Украине

Напомним, Венгрия является главным противником вступления Украины в Европейский Союз. В частности, венгерское правительство блокирует процесс членства Украины, а также предоставление военной и другой помощи. Также Венгрия затягивает утверждение санкций ЕС против России, часто выдвигая собственные условия.

Сейчас в ЕС обсуждают возможность принятия решений по Украине без участия Венгрии. Пока этот вопрос только на стадии предварительных обсуждений. А на прошлой неделе премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Брюсселю. Одно из них - это отказ от вступления Украины в ЕС.