Лидеры ЕС будут просить Трампа о Patriot для Украины, - Bloomberg

ЕС будет просить у Трампа Patriot для Украины

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что стране нужно не менее 300 ракет-перехватчиков Patriot на зиму. Он предложил США продать Украине от 5 до 10% своих резервов.

Однако реакция США остается неясной.

Поэтому, пишет издание, европейские лидеры планируют лоббировать этот вопрос перед президентом США Дональдом Трампом.

На этой неделе главы государств Европы посетят встречи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где смогут сдвинуть решение этой проблемы.

Также лидеры ЕС будут побуждать другие страны, включая Великобританию и Японию, оказать финансовую поддержку Украине.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский Союз призывает международных партнеров ускорить предоставление финансовой помощи Украине перед зимой. Об этом говорил глава ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Также сообщалось, что ЕС изучает возможность направить 10 млрд евро из программы SAFE на совместные оборонные проекты с Украиной.