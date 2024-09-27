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В лидерах кроссоверы: стали известны самые продаваемые автомобили Европы

Фото: стали известны самые продаваемые автомобили Европы (media.dacia.com)
Автор: Константин Широкун

В августе на европейских рынках самым популярным легковым автомобилем стал хэтчбек Dacia Sandero.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jato Dynamics.

Всего в течение месяца на рынках ЕС было реализовано 15,6 тысяч новых автомобилей этой модели, что на 9% больше, чем в прошлом году. Вторым по популярности стал электрический кроссовер Tesla Model Y – 13,4 тысяч штук (-38%).

На третьем месте – компактный кроссовер Toyota Yaris Cross, 13,2 тысячи единиц (+24%). Четвертый результат продемонстрировал Volkswagen T-Roc – 12,8 тысячи единиц (-15%). Замыкает ТОП-5 Renault Clio – 12,1 тысячи единиц (-5%).

При этом рейтинг наиболее популярных легковых автомобилей в мире в 2024 году возглавляет электрический кроссовер Tesla Model Y. В целом, с начала года продажи этого электромобиля достигли отметки 785 591 единиц, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В общем, в ТОП-5 моделей новых легковых автомобилей за период с января по август 2024 года вошли:

  • Tesla Model Y – 785591 штук (+1,9%);
  • Toyota Corolla – 741 982 штук (+3,8%);
  • Toyota RAV4 – 673 050 единиц (+19,5%);
  • Ford F-Series – 572 062 штук (-5,9%);
  • Chevrolet Silverado – 486 143 штук (+15,5%).

 

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Автомобильный рынок