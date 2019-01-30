Лідер "Відродження" Бондар презентував програму, з якою йде в президенти

За словами Бондаря, в основі його програми - ідеї, спрямовані на розвиток економіки країни

Председатель партии "Відродження" Виктор Бондарь представил свою предвыборную программу. Документ под названием "Украине необходимо Возрождение!" политик представил во время съезда партии, который состоялся 30 января в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Как отмечается, среди приоритетов представленной программы - развитие отечественной экономики, промышленности, повышение международного авторитета Украины. Бондарь подчеркнул, что с этой программой будет принимать участие в выборах на пост президента Украины. Он добавил, что этот всесторонний план действий не только очерчивает его цели как кандидата от партии "Відродження" на пост главы государства, но и содержит перечень конкретных шагов для воплощения этих задач в жизнь.

По словам Бондаря, в основе его программы - идеи, направленные на развитие экономики страны.

"Моя цель - экономический прорыв нашего государства в мировые лидеры промышленного производства и ІТ-потенциала. Это масштабное строительство сверхсовременных промышленных и энергетических объектов, восстановление дорожной инфраструктуры, реконструкция морских портов, аэропортов. Это запуск программ по радикальному увеличению добычи нефти и газа на территории страны и сокращению расходов энергоресурсов минимум на 30% на уровне государства. Это создание благоприятного инвестиционного климата, налогового и таможенного законодательства, недопущения вмешательства правоохранительных органов в работу бизнеса. Мы предлагаем политику экономического патриотизма. Украинская промышленность и бизнес превыше всего! Поддерживаем украинское! Создаем невероятные возможности для бизнеса и инвесторов!", - призвал он.

В частности, в интересах укрепления украинской промышленности и производства кандидат в президенты предлагает откорректировать отношения с международными партнерами.

"Прежде всего надо пересмотреть условия сотрудничества с МВФ! Сотрудничество с международными партнерами должно предусматривать стимулирование развития экономики, кредитования промышленности и поддержку производств. Вот за счет чего мы должны отдавать внешние заимствования, а не за счет повышения тарифов на газ, которое сделало полстраны зависимой от субсидий", - считает политик.

Экономическое и промышленное возрождение Украины позволит повысить социальные стандарты, убежден Бондарь.

"Я верю, что вместе мы сможем реализовать все цели, поставленные в этой программе, какими бы амбициозными они не казались! Ибо возрождение Украины является нашей общей целью", - подчеркнул он.

Как сообщалось, сегодня, 30 января, съезд партии "Відродження" принял решение об участии в президентских выборах 31 марта 2019 года. Кандидатом на пост президента Украины избран председатель политсилы Виктор Бондарь.