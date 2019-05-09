Лідер угорської партії пообіцяв "автономію від Києва" для Закарпаття

Лідер угорської праворадикальної партії "Йоббік" Томаш Шнайдер під час відвідувань з приватним візитом Берегівського району Закарпатської області заявив про підтримку "автономії регіону" від Києва". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mukachevo.net.

Шнайдер заявив, що у довгостроковій перспективі "було б гарним рішенням" якби Закарпаття змогло отримати автономію, щоб "вирішувати найважливіші питання одразу на місці, а не чекати, коли надійде чергове рішення від Києва".

Також він наголосив на територіальній автономії Закарпаття, яка має передбачати економічну автономію, що це ніби зможе залишати у регіоні гроші, які можуть піти до Києва.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що глава МЗС Угорщини розкритикував український "мовний закон". Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закон порушує права угорської меншини і відповідає баченню президента України Петра Порошенка, який, за словами Сійярто, просував "антиугорську політику", а також висловив сподівання, що з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським "можна буде прояснити ситуацію з законами, що зачіпають права угорської громади".