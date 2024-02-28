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Лидер УПЛ выкупил контракт звезды команды

Фото: Иван Дибанго продолжит выступления за "Кривбасс" (fckryvbas.com)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" объявил о полноценном трансфере защитника Ивана Дибанго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний камерунец продолжит выступления в составе команды Юрия Вернидуба. В Кривой Рог он попал еще осенью 2022 года.

Дибанго до сих пор выступал за "Кривбасс" на правах аренды. Теперь криворожцы выкупили контракт африканца у эстонской "Левадии". Защитник заключил с лидером Премьер-лиги контракт до лета 2026-го. Переход стоил "Кривбассу" ориентировочно 250 тысяч долларов.

С момента перехода Дибанго провел за криворожцев 42 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач. Камерунский защитник провел 38 поединков от звонка до звонка. Статистика в нынешнем сезоне УПЛ – 18 матчей, 1 гол, 3 ассиста.

"Кривбасс" в сезоне 2023/24

Команда под руководством Юрия Вернидуба ушла на зимнюю паузу лидером первенства. Криворожцы в прошлом году набрали 34 очка и по дополнительным показателям опередили "Днепр-1".

"Кривбасс" осенью одержал 10 побед, 4 поединка свел вничью и потерпел три поражения (разница мячей – 31:17). Лучшим бомбардиром команды в первой части сезона стал Олег Кожушко (7 мячей), а ассистентом – Тимур Стецьков (5 результативных передач).

После зимней паузы "Кривбасс" возобновил чемпионат разгромом черкасского ЛНЗ (3:0). Забитыми мячами в составе криворожцев отличились Хрвое Илич, Принс Аду и Денис Кузык.

К слову, ранее "Александрия" нарвалась на техническое поражение от "Шахтера" из-за участия незаявленного футболиста.

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