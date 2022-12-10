Лидер по ударам в створ с дублем возглавил рейтинг звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Опытный нападающий изрядно приложился к победе над "Нью-Джерси". 31-летний американец забросил две шайбы и нанес 8 ударов в рамку ворот Ванечека и Шмида.

В первом периоде Нельсон сравнял счет после шайбы Гишира в большинстве. Он получил передачу Романова, объехал ворота слева направо и протолкнул "диск" в ближний угол. А под занавес второй 20-минутки разыграл лишнего с партнерами, забросив мощным броском из правой зоны вбрасывания.

Результат поединка (6:4 в пользу "Айлендерс") не слишком изменил турнирную ситуацию. "Девилз" остались безоговорочным лидером дивизиона Метрополитен (43 очка), а "Нью-Йорк" делит второе-четвертое места с "Каролиной" и "Питтсбургом" (по 34 пункта).

Дополнили топ-3 звезд вечера центрфорвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид и вратарь Игорь Шестеркин. Гол и результативная передача первого позволила переиграть "Миннесоту" дома (5:2). Зато россиянин совершил 41 сэйв против "Колорадо" и помог нью-йоркцам победить в серии буллитов.