Лидер республиканцев в Сенате США поддержал временный бюджет без денег для Украины

Лидер республиканцев в Сенате Соединенных Штатов Америки Митч Макконнелл выступил за принятие временного бюджета, который не предусматривает финансирование помощи Украине.

Сенатор отметил, что поддерживает предложение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона насчет временного бюджета. Это необходимо для того, чтобы избежать шатдауна (прекращения работы правительства) из-за того, что основной бюджет не приняли в установленные сроки.

"Это ответственная мера, которая позволит сохранить работоспособность, избежать вредного сокращения федеральных расходов", - подчеркнул Макконнелл.

По его словам, такой временный бюджет даст возможность завершить работу над законопроектами о годовых расходах в течение следующих двух месяцев.

По данным издания, в случае, если Конгресс одобрит временный бюджет, то до января не будет еще одного законопроекта о финансировании Украины или Израиля.

Что предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов. Большую часть из этих средств - 60 млрд долларов - хотят направить на помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

Инициатива президента столкнулась с сопротивлением в Палате представителей США, где новый спикер Майк Джонсон захотел рассматривать помощь Украине и Израилю отдельно. Он внес отдельный пакет для Израиля на рассмотрение Палаты, его поддержали.

Но в Сенате, где большинство у демократов, не захотели даже рассматривать такую инициативу Джонсона. Там поддержали объединение помощи Украине и Израилю в один пакет.