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Лидер "Питтсбурга" с юбилейным очком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Сидни Кросби и Евгений Малкин обеспечили победу над "Баффало" (post-gazette.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил форварда "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

37-летний капитан "Пингвинз" оформил победную шайбу в дополнительной пятиминутке против "Баффало" (6:5 ОТ). Кроме того, он дважды ассистировал одноклубникам в основное время.

На три гола "Сейбрз" в исполнении Томпсона, Гринуэя, Петерки в первом периоде "Питтсбург" ответил только одним – Раст реализовал большинство после комбинации с участием Кросби и Малкина. Зато во второй 20-минутке О'Коннор и Пулюярви сравняли счет. В третьем же периоде Кросби ассистировал Малкину, оформившему 500-ю шайбу в карьере, а после шайб Петерки и Маклауда Ракель перевел матч в овертайм.

Там еще более грандиозный юбилей голом освятил Кросби. Лидер "Пингвинз" сыграл на "пятаке" после прострела Карлссона. Канадский ветеран пересек рубеж в 1600 очков под эгидой НХЛ (1602). Он стал лишь десятым хоккеистом в истории с таким достижением после Уэйна Гретцки, Яромира Ягра, Марка Мессье и других легенд.

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Торонто" Бобби Макманн и форвард "Анахайма" Лео Карлссон. Первый оформил дубль в разгроме "Лос-Анджелеса" (6:2). Второй забросил победную шайбу в противостоянии с "Ютой" (5:4 ОТ).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Питтсбург" – "Баффало" – 6:5 ОТ (1:3, 2:0, 2:2, 1:0)
  • "Торонто" – "Лос-Анджелес" – 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)
  • "Колорадо" – "Бостон" – 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
  • "Анахайм" – "Юта" – 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)

К слову, накануне вратарь Густавссон забросил шайбу "Сент-Луису" через всю площадку.

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НХЛХоккей