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Лидер парламентской партии Норвегии ушел в отставку после кражи солнцезащитных очков

Фото: Бьорнар Мокснес (flickr.com.rødt.no)
Автор: Александр Белоус

Лидер парламентской партии Норвегии Rødt Бьорнар Мокснес уходит в отставку со своего поста. До этого стало известно, что он украл солнцезащитные очки Hugo Boss в аэропорту Осло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Haugesunds Avis.

В сообщении на Facebook Мокснес написал, что продолжит оставаться членом парии Rødt и депутатом парламента.

"Я также хочу сделать все, что в моих силах, чтобы члены и представители профсоюзов по всей стране могли говорить о политике", - написал он.

Кража очков

Мокснес ушел на больничный 3 июля, через три дня после того, как стало известно, что его поймали на краже солнцезащитных очков Hugo Boss в аэропорту Осло.

Кража произошла 16 июня этого года, когда Мокснес находился в частной поездке. Сам он заявил, что забыл, что взял очки с собой из магазина, в то время как полиция считает, что очки он украл умышленно.

На пресс-конференции на следующий день после публикации в прессе Мокснес назвал инцидент постыдным и извинился. В то же время он получил поддержку от нескольких политиков в партии.

Впоследствии он также несколько раз менял свое объяснение того, что произошло в магазине в аэропорту.

Партия Rødt

Rødt (Красная партия) - коммунистическая политическая партия в Норвегии. Основана в 2007 году в результате слияния Красного избирательного альянса и Рабочей коммунистической партии. Марксистская партия, она описывается как левая и крайне левая.

Бьорнар Мокснес возглавлял партию в течение 11 лет. На парламентских выборах 2021 года в Норвегии Rødt набрала 4,6% голосов и получила восемь мест в парламенте.

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НорвегияКоммунистическая партия