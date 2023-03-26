Лидер "Александрии" не дебютировал в сборной Молдовы: его не выпустили из Украины

24-летний центрбек не смог выехать с территории Украины. Тренерский штаб сборной Молдовы хотел видеть его в команде на матчи с Фарерами и Чехией.

"К сожалению, из-за определенных юридических моментов наш игрок не смог выехать из Украины на время проведения поединков", – коротко объяснили ситуацию с Бабогло в лагере "желто-черных".

Скорее всего, проблема связана с тем, что на УПЛ защитник заявлен с паспортом Украины. Разрешение на смену футбольного гражданства и получение молдавских документов, по всей видимости, еще не привели к потере статуса гражданина Украины.

"По независимым от меня обстоятельствам я, к сожалению, не смог присоединиться к команде. Надеюсь, что в следующих матчах смогу помочь сборной и одеть трехцветную футболку. Спасибо за понимание и поддержку", – отреагировал на историю сам Бабогло.

Для вызова Бабогло в сборную Молдавская федерация футбола получила специальное разрешение ФИФА. Воспитанник одесского "Черноморца" выступал в составе украинской молодежки (7 матчей, 1 гол), но родился в молдавском селе Копчак. В составе "Александрии" он сыграл 95 поединков во всех турнирах (6 мячей).