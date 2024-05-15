Звезда "Никс" оформил эффектный двухочковый после финта в воздухе: момент дня в НБА

Защитник оформил хайлайт ночи в последней четверти противостояния с "Индианой". Американец обыгрался с Гартенштайном, влетел в "краску", избежал встречи с Нембхардом и совершил зрелищный бросок.

Брансон и компания разгромили "Пэйсерс" на домашнем паркете (121:91). "Нью-Йорк" снова вышел вперед в полуфинальной серии до четырех побед (3:2). Следующий матч сыграют в Индианаполисе.

Самым результативным в поединке стал тот же Брансон. Он набрал 44 очка, сделал 4 подбора и отдал 7 передач. В составе "Индианы" лучше всего зарекомендовал себя форвард Паскаль Сиакам (22 пункта).

Кто такой Джейлен Брансон

Уроженец штата Нью-Джерси, на студенческом уровне выступал за "Вилланову Уайлдкэтс". На драфте НБА-2018 выбран "Далласом" под 33-м номером.

После выступлений в Летней лиге ассоциации подписал 4-летний контракт с "Маверикс". Провел в Техасе 4 сезона и дошел до финала Восточной конференции в сезоне 2021/22. В июле 2022-го подписал соглашение на 4 года с "Никс" на 104 млн долларов. В рядах сборной США триумфовал в Кубке Америк U-18 и U-19 два года подряд (2014-2015 гг.).

В этом году впервые попал в ростер Матча всех звезд НБА. Одноклубник Донте Дивинченцо был свидетелем на свадьбе Брансона со школьной любовью Али Маркс.