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Лидер молодежной сборной Украины сменил клуб в чемпионате Испании

Альбасете, Вторник 03 сентября 2024 11:52
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Лидер молодежной сборной Украины сменил клуб в чемпионате Испании Фото: Назарий Кулишенко будет набираться опыта в испанской трясине (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Украинский центровой Назарий Кулишенко перешел из севильского "Бетиса" в "Альбасете".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.

19-летний украинец продолжит карьеру в 3-м испанском дивизионе. В прошлом сезоне "Альбасете" занял 3-е место в регулярном чемпионате и проиграл финал плей-офф подгруппы Запад "Саморе".

Кулишенко арендован кастильцами. Центровой в сезоне 2023/24 выступал за резерв "Бетиса" и принял участие в нескольких контрольных поединках первой команды. Средние цифры украинского баскетболиста в чемпионате составили 13,1 очков, 9,5 подборов и 0,9 передач.

Значительный отрезок сезона – январь-апрель – Кулишенко пропустил из-за травмы. Летом он в составе сборной Украины U-20 поехал на Евробаскет. Впрочем, вклад центрового в выход "сине-желтых" в финал был минимальным, поскольку он получил повреждение в стартовом поединке.

Ранее Кличко-младший присоединился к рядам "Монако" на сборах в Италии. Дублер Кулишенко тренируется с первой командой участника Евролиги. Правда, о контракте с украинцем княжеский клуб пока не объявлял.

К слову, ранее вспомнили спортивную смерть чемпионов украинской Суперлиги.

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