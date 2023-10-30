Лидер "Милуоки" оформил роскошный данк одной рукой: момент дня в НБА

Звезда "Бакс" покорил момент во второй четверти противостояния с "Атлантой". Он получил передачу Лилларда, на дриблинге прошел двух оппонентов и с переступами положил мяч сверху одной правой.

Однако стараний Адетокунбо не хватило для победы "Милуоки". Висконсинке уступила "Гоксу" на домашней арене (110:127). Хотя грек старался больше всего, оформив дабл-дабл (26 очков, 11 подборов).

В составе "Атланты" самым результативным стал Трей Янг. Защитник ответил своим дабл-даблом, набрав 20 пунктов с тремя подборами и 11 ассистами. Обе команды разместились рядом в турнирной таблице Восточной конференции (7-8 места).

Кто такой Яннис Адетокунбо

Уроженец греческих Афин, сын иммигрантов из Нигерии. Воспитанник столичного "Филатлитикоса".

Подписал контракт с испанской "Сарагосой" в декабре 2012 года. Однако на Пиренеях так и не сыграл, поскольку на драфте НБА-2013 был выбран "Милуоки Бакс" под 15-м номером. В 2021 году Яннис привел "Милуоки" в первый за 50 лет чемпионский титул в НБА и стал MVP финальной серии. Дважды признавался MVP ассоциации (2019, 2020).

Спортивное прозвище – Greek Freak. Относится к верным Элладской православной церкви, воспитывает двух сыновей и дочь.