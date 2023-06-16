Лидер Коморских островов предложил создать "дорожную карту". Зеленский не хочет "сюрприза"

По его словам, во время встречи лидеры обсуждали украинскую формулу мира, и он будет рад, если представители Африки поддержат ее.

"Я не до конца понял, что за дорожная карта, о которой говорил президент Коморских островов. Я хочу знать, какую дорожную карту вы предлагаете. Я не хочу, чтобы завтра у нас был сюрприз", - рассказал Зеленский.

Он также отметил, что при предстоящем разговоре африканской делегации с российским диктатором Путиным не возникло неожиданных предложений.

В то же время Ассумани сказал, что африканская делегация не будет решать ничего без мнения Украины.

"Это не мы будем решать. Мы съездим к Путину. Но мы не будем ничего решать без вашего мнения. А когда все будет совпадать, то это и составит дорожную карту. Это та опция, с которой мы все согласны сегодня, завтра и возможно послезавтра", - сказал он.

При этом он считает, что поскольку Украина и Россия соседствуют, то необходимо вести переговоры и достигать мира.

"Когда мы будем дискутировать с Путиным, то мы будем говорить, опираясь на то, что обсуждали сегодня. У нас есть дорожная карта, которую мы должны выполнять. В ней есть место и для удобрений и для зерна, но еще есть вопросы детей, пленных." И все вместе мы должны решать эти проблемы", - подчеркнул он.

Украинская формула мира