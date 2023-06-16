Лидер Коморских островов предложил создать "дорожную карту". Зеленский не хочет "сюрприза"

Президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает о какой "дорожной карте" говорил президент Коморских островов Азали Ассумани во время визита в Киев в пятницу, 16 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с лидерами ЮАР, Союза Коморских островов, Египта, Замбии, Сенегала в Киеве.
По его словам, во время встречи лидеры обсуждали украинскую формулу мира, и он будет рад, если представители Африки поддержат ее.
"Я не до конца понял, что за дорожная карта, о которой говорил президент Коморских островов. Я хочу знать, какую дорожную карту вы предлагаете. Я не хочу, чтобы завтра у нас был сюрприз", - рассказал Зеленский.
Он также отметил, что при предстоящем разговоре африканской делегации с российским диктатором Путиным не возникло неожиданных предложений.
В то же время Ассумани сказал, что африканская делегация не будет решать ничего без мнения Украины.
"Это не мы будем решать. Мы съездим к Путину. Но мы не будем ничего решать без вашего мнения. А когда все будет совпадать, то это и составит дорожную карту. Это та опция, с которой мы все согласны сегодня, завтра и возможно послезавтра", - сказал он.
При этом он считает, что поскольку Украина и Россия соседствуют, то необходимо вести переговоры и достигать мира.
"Когда мы будем дискутировать с Путиным, то мы будем говорить, опираясь на то, что обсуждали сегодня. У нас есть дорожная карта, которую мы должны выполнять. В ней есть место и для удобрений и для зерна, но еще есть вопросы детей, пленных." И все вместе мы должны решать эти проблемы", - подчеркнул он.
Президент Владимир Зеленский представил формулу мира еще в ноябре прошлого года. Инициатива состоит из 10 пунктов и предусматривает возобновление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников.
Также украинская формула мира состоит в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.
Недавно президент Зеленский заявил, что хочет провести мирный саммит в символическую дату – 500 дней полномасштабной войны. Дания и Швеция вызвались провести саммит.
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