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Лидер "Колорадо" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Микко Рантанен гарантировал победу "Эвеланш" (denvergazette.com)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий "Колорадо Эвеланш" Микко Рантанен возглавил тройку лучших исполнителей игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

26-летний финн обеспечил денверцам выездную победу. В середине второго периода он открыл счет – прошел по краю и точно пробил в ближний угол из правой зоны вбрасывания.

Героем "Эвеланш" Рантанена сделали две следующие шайбы. Сначала вингер протолкнул "диск" за линию в последней атаке "Колорадо" и перевел игру в овертайм. А уже там сыграл на добивании с "пятака" после броска Макара с передачи Ничушкина.

Благодаря этой победе денверцы закрепились в зоне плей-офф Центрального дивизиона НХЛ. В активе "Эвеланш" 14 побед, 12 поражений и 30 набранных очков. В лидерах – "Виннипег Джетс" (37 пунктов).

Дополнили топ-3 звезд вечера нападающий "Аризоны" Клейтон Келлер и вингер "Коламбуса" Джонни Годро. Первый тоже оформил хет-трик, нанеся 5 ударов в сторону ворот "Филадельфии" (5:4). Второй забросил победную шайбу и сделал 2 ассиста против "Лос-Анджелес Кингз" (6:5).

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