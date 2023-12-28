Лидер КНДР приказал военным ускорить подготовку к войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ армии и оборонно-промышленному комплексу страны ускорить подготовку к войне для противостояния действиям Соединенных Штатов Америки (США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам главы КНДР, ускорение темпов подготовки к боевым действиям нужно, чтобы противостоять беспрецедентным "конфронтационным шагам" со стороны Штатов.

Как говорится в публикации северокорейского государственного новостного агентства KCNA, соответствующий приказ Ким отдал военным, а также сектору промышленности боеприпасов и ядерного оружия.

Военная деятельность КНДР

Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.

Ранее, 18 декабря, сообщалось о якобы осуществлении КНДР запуска баллистической ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Через несколько часов Пхеньян провел вторые ракетные испытания. Потому премьер-министр Японии Фумио Кисида созвал заседание Совета национальной безопасности.

На фоне серии ракетных испытаний США и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи. В частности, они хотят до 2024 года завершить разработку всеобъемлющей инструкции по тому, как вместе сдерживать и реагировать на ядерную угрозу КНДР.

23 декабря сообщалось, что Южная Корея провела независимые учения, имитирующие ядерную атаку КНДР, в рамках усилий по оттачиванию возможностей реагирования на военные угрозы Севера.

К слову, еще в августе лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военное руководство страны лучше готовиться к войне/