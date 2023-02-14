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Лидер "Кливленда" усадил оппонента на пятую точку и забросил трехочковый: момент дня в НБА

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Кливленд, Вторник 14 февраля 2023 11:37
Лидер "Кливленда" усадил оппонента на пятую точку и забросил трехочковый: момент дня в НБА Фото: Донован Митчелл пристыдил оппонентов из "Сан-Антонио Сперс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил атакующий защитник "Кливленд Кавальерс" Донован Митчелл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

26-летний "второй номер" огайцев покорил эпизодом под занавес второй четверти. Он получил передачу партнера перед линией штрафных бросков и ложным движением отправил на паркет защитника "Сан-Антонио" Сохана. Далее же в борьбе с Уэсли выполнил длинный и точный бросок на 3 пункта.

Усилиями Митчелла и других Кавальерс отпраздновали домашнюю победу (117:109). Такой результат противостояния позволил "Кливленду" закрепиться на 4-й строчке Восточной конференции НБА. "Сан-Антонио" - предпоследняя команда Запада.

Сам Митчелл провел в игре почти 37 минут и стал самым результативным в матче. Он успел набрать 41 очко, сделал 3 подбора и отдал 5 передач. В составе "Сперс" зарекомендовал себя Келдон Джонсон (25 пунктов).

Кто такой Донован Митчелл

Уроженец штата Нью-Йорк, на студенческом уровне выступал за "Луисвилл Кардиналс". Выбран "Денвером" под 13-м номером на драфте НБА-2017.

Сразу был обменен в "Юту". В составе "джазменов" провел 5 сезонов подряд. В ряды "Кливленда" перебрался перед сезоном 2022/23 в рамках большого обмена. Четырехкратный участник Матча всех звезд ассоциации.

В течение сезона 2017/18 был героем документального сериала "Новичок на подъеме". Митчелл – преданный фанат "Нью-Йорк Метс", а его отец проработал там более 20 лет.

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