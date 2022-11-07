RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лидер "Динамо" стал лучшим игроком тура УПЛ

Фото: Виктор Цыганков (в центре) стал сильнейшим в 11-м туре УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Лучшего игрока 11-го тура в украинской Премьер-лиге выбрали ведущие отечественные эксперты. Победитель номинации приложился к победе киевского "Динамо" над одесским "Черноморцем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Вингер "бело-синих" Виталий Цыганков – игрок тура высшего дивизиона Украины. Он набрал два пункта по системе "гол+пас" – забил гол и оформил ассист.

Украинец вышел в старте "Динамо" и провел на поле все 90 минут. Именно Цыганков открыл счет в матче перед перерывом, реализовав одиннадцатиметровый за фол на себе. А на старте второй половины сыграл в стенку с Буяльским, и тот удвоил преимущество киевлян.

Цыганкова признали лучшим в 10-м туре по решению специалистов экспертного совета в составе Венглинского, Гецко, Нагорняка, Сабо, Сопко, Федорчука, Чанцеав, Юрчишина и Яворского. За лидера "Динамо" проголосовало пять респондентов.

Также на приз претендовали нападающий "Александрии" Максим Третьяков (2 мяча "Колосу"), форвард "Шахтера" Сикан (дубль против "Ингульца") и хавбек "Днепра-1" Амаш (гол+ассист против "Миная"). Суммарно они набрали 4 голоса.

Всего в нынешнем сезоне Виктор Цыганков провел 7 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативных передачи. Еще 10 поединков (3 гола, 1 ассист) в его активе в еврокубках.

К слову, киевское "Динамо" разгромило "Черноморец" в Одессе и вернулось в топ-6 Премьер-лиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоУПЛЧемпионат Украины