Лидер "Бостона" с победным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

27-летний чех приложился к уверенной победе над "Оттавой" (6:2). Он трижды расписался в воротах канадской команды.

Именно Пастрняк открыл счет в поединке, когда в середине стартового периода подставил клюшку под бросок Гжелсика. Впоследствии он реализовал выход 1 в 0 после перехвата в центре площадки. Во второй 20-минутке дважды отличились "Сенаторз" (Пинто, Б. Ткачук), а "Брюинз" ответили только шайбой Бразо.

А вот в финальном периоде забивал только "Бостон". Для начала Пастрняк сыграл на добивании в затяжной атаке хозяев. Его запев поддержали Боквист и Бразо, утвердив итоговый разгром "Оттавы".

В топ-тройку звезд также попали форвард "Виннипега" Марк Шайфли и центральный нападающий "Колорадо" Микко Рантанен. Первый оформил хет-трик в выездной победе над "Рейнджерс" (4:2). Второй же тремя шайбами помог переиграть "Сент-Луис" (4:3).

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