Лидер большинства в Сенате США прибыл в Украину

Демократ опубликовал фото, сделанное во Львове. Американскую делегацию сопровождает посол США в Украине Бриджит Бринкс.

"Я возглавляю эту делегацию для встречи с президентом Зеленским, чтобы показать украинскому народу, что Америка с ним, показать нашим союзникам по НАТО и Европе, что мы с ними, узнать о жизненно необходимом Украине оружии и защитить нашу демократию и национальную безопасность", - написал Шумер.

Задержка с помощью США

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.