Лидер большинства в Сенате США после визита в Украину заявил о решающем моменте в истории

По возвращении из Украины в Штаты Шумер заявил, что этот год является "решающим моментом в истории мира", добавив, что потеря Украины Россией также будет "разрушительной по своим последствиям для США".

"Это поворотный момент, точка перегиба относительно способности Соединенных Штатов демонстрировать себя – наши силы, нашу власть, наши возможности – в мире", – сказал он.

Он напомнил, что во время визита в Украину сказал украинцам, что Америка их не покинет. При этом Шумер отметил, что необходимо увеличить помощь Украине, в частности, речь об артиллерийских снарядах и оружии для разрушения российских сетей снабжения, а также больше зенитных вооружений.

"Россияне могут стоять дальше, бить по украинцам, а украинцы не могут бить по ним в ответ", - сказал он.

Шумер также отметил, что российские войска могут вести огонь из своей артиллерии гораздо дольше, чем украинская артиллерия может вести ответный огонь.

Задержка с помощью США

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее, Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.

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