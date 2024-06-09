Лидер Беларуси до Лукашенко и участник соглашения о распаде СССР. Кем был Станислав Шушкевич

Содержание

Сын "врага народа"

Станислав Шушкевич родился в Минске в 1934 году. Это был период жестоких репрессий сталинского режима, который отразился и на семье Шушкевичей.

Когда мальчику было два года, его отца, известного писателя и журналиста Станислава Петровича Шушкевича, объявили "врагом народа" и выслали в лагеря Сибири за "контрреволюционную и националистическую деятельность". Домой он смог вернуться только через 20 лет.

Мать будущего белорусского лидера, Елена Романовская, тоже была писательницей, работала на радио. После ареста супруга ее исключили из комсомола, обвинив в том, что у нее не было мужества "порвать с врагом народа". Женщина больше не могла писать. Всю жизнь проработала учительницей в школах Минска.

Успешный ученый

После окончания школы Станислав Шушкевич выбрал профессию радиофизика. Окончил Белорусский государственный университет (БГУ) и аспирантуру Института физики Академии наук Белорусской ССР.

Имел разработки в области радиоэлектроники, издал учебник, получил степень профессора, доктора физико-математических наук, стал членом-корреспондентом Академии наук БССР.

В 1963-1990 годах Шушкевич работал в Минском радиотехническом институте и Белорусском государственном университете, был проректором этих вузов, заведовал кафедрой ядерной физики в БГУ.

Фото: Станислав Шушкечив занимался научной деятельностью (x.com/charter_97)

Знакомство с "убийцей" Кеннеди

В начале 1960-х Шушкевич работал на Минском радиозаводе, где познакомился с американцем Ли Гарви Освальдом.

Освальд – единственный подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году.

Он приехал в Советский Союз в 1959 году, а перед возвращением в Штаты провел два года в Минске, где и попал на работу на радиозавод.

Станислав Шушкевич сам рассказывал, как партия поручила преподавать Освальду русский язык.

"Я был большой специалист переводить статьи из английских журналов. И когда попал, не знаю каким образом, Ли Харви Освальд на этот радиозавод, ко мне пришел секретарь парткома и сказал: вот вам партийное поручение, хоть вы и беспартийный – вы будете учить американца русскому языку", – вспоминал он в одном из интервью.

Когда стало известно об убийстве Кеннеди, коллеги на заводе шутили над Шушкевичем, что тот якобы работает на КГБ и подготовил убийцу американского лидера. Но Станислав Шушкевич отрицал эти слухи и говорил, что никто из спецслужб с ним не связывался и после убийства.

Также он высказывал мнение, что Освальд не мог покушать на Кеннеди: "считаю, что это было спланированное убийство, а он подставная фигура, на которую можно было все это свалить".

Ли Харви Освальд был застрелен при переводе в тюрьму Далласа в ноябре 1963.

Не хотел замачивать аварию на ЧАЭС

Шушкевич возглавлял кафедру ядерной физики БГУ в 1986 году, когда произошла трагедия на Чернобыльской АЭС. Для оценки последствий аварии коммунистическая партия создала специальную комиссию, в состав которой вошел и Станислав Шушкевич.

Несмотря на критическую опасность и радиационное загрязнение значительных территорий Союза, власти пытались скрыть и сфальсифицировать информацию о катастрофе.

Станислав Шушкевич категорически отказался следовать указаниям советских руководителей. Как член Комиссии, он настаивал на опубликовании реальных данных о последствиях аварии, поскольку без этого невозможно было бы минимизировать ужасающие последствия катастрофы. За такую ​​позицию он был исключен из Комиссии.

Но Шушкевич не отступил и нашел много единомышленников в университете. Летом 1986-го никто из сотрудников его кафедры не ушел в отпуск. Используя имеющееся оборудование, Шушкевич открыл пункт проверки уровня радиоактивного йода в щитовидной железе и содержания радионуклидов в пищевых продуктах. Туда ехали сотни людей со всего Минска.

Фото: Станислав Шушкевич не хотел скрывать правду об аварии в Чернобыле (Getty Images)

Городское партийное руководство узнало о такой деятельности Шушкевича и пригрозило лишением партийного билета, что означало бы отстранение от руководящей работы. Шушкевич снова не подчинился и организовал на кафедре подготовку специалистов по предотвращению радиоактивной опасности. Его сотрудники помогали многим организациям и учреждениям в запуске соответствующей аппаратуры.

Именно ситуация с умолчанием аварии на ЧАЭС стала толчком для Станислава Шушкевича пойти в политику. Осознавая необходимость изменений в советской системе, он принял предложение коллег по университету баллотироваться в народные депутаты Советского Союза.

Сыграл ключевую роль в распаде Союза

При поддержке оппозиционной силы "Белорусский народный фронт" Шушкевича в 1989 году избрали на Съезд народных депутатов Советского Союза, а в 1990 году – в Верховную раду Беларуси, где он занял должность первого заместителя председателя парламента.

После неудачного переворота власти Горбачева в августе 1991 коммунистические деятели Беларуси ушли в отставку. Среди них был и спикер Верховной рады, поэтому Шушкевич начал временно исполнять его обязанности, в частности, во время провозглашения независимости Беларуси 25 августа 1991, а в сентябре его уже официально избрали спикером.

8 декабря 1991 Станислав Шушкевич как лидер независимой Беларуси провел переговоры с президентом России Борисом Ельциным и президентом Украины Леонидом Кравчуком на территории заповедно-охотничьего хозяйства на западе Беларуси.

Там были подписаны Беловежские соглашения, фактически прекратившие существование Советского Союза. СССР распался, но было создано Содружество независимых государств (СНГ).

Фото: подписанты Беловежских соглашений (wikimedia.org)

Позднее Шушкевич высказывал мнение, что Беловежские соглашения позволили избежать трагического сценария Югославии, когда провозглашение независимости бывших балканских республик в начале 1990-х повлекло за собой ряд кровавых военных конфликтов.

Первый лидер Беларуси

Как и большинство руководителей бывших республик СССР, Станислав Шушкевич столкнулся с политическими и экономическими трудностями. В независимой Беларуси возникла необходимость создания новой Конституции, национальной валюты и т.п.

Пока Конституция не была окончательно утверждена, Шушкевич не имел статуса главы государства, но считался высшим должностным лицом.

Главными своими достижениями на должности главы Верховной рады Шушкевич называл принятие права частной собственности на землю, вывод ядерного оружия с территории Беларуси и международное признание молодого белорусского государства. Также при его председательстве в парламенте удалось принять законы о создании армии, пограничной и таможенной службы, заложены основы собственной финансовой системы.

Беларусь стала первым государством, добровольно и без дополнительных условий отказавшимся от ядерного оружия. Шушкевич принял это решение, не требуя никакой компенсации или условий, в отличие от Леонида Кравчука, потребовавшего от Москвы сначала признать территориальную целостность Украины.

Первый белорусский лидер объяснил свое решение тем, что ядерные боеголовки в Беларуси были размещены около поверхности и могли бы стать целью врагов, что стерло бы его страну с лица земли. При этом украинские были расположены в глубоких шахтах.

Шушкевич стал первым из руководителей государств бывшего СССР, посетившим Вашингтон для официальной встречи с президентом Биллом Клинтоном. Затем и лидер США совершил визит в Минск, чтобы поприветствовать демократический курс белорусских властей.

Однако в Верховной раде страны сохранялось консервативное большинство с представителями советской партийной номенклатуры. Ему удалось предотвратить демократизацию белорусского общества и рыночное реформирование экономики.

В январе 1994 Рада добилась отстранения Шушкевича от должности спикера. Этому предшествовало выступление "молодого" депутата Александра Лукашенко, обвинявшего руководство Беларуси в коррупции и выступавшего за необходимость налаживания отношений с бывшими республиками.

Шушкевич участвовал в президентских выборах 1994 года, но занял 4 место. Президентом стал Александр Лукашенко, взявший курс на установление авторитарного режима в Беларуси.

Ярый критик Лукашенко

С первых дней президентства Александра Лукашенко Станислав Шушкевич стал одним из его самых активных критиков.

Был одним из депутатов, которые пытались объявить импичмент президенту из-за нарушения Конституции.

В течение 20 лет (1998-2018) возглавлял Белорусскую социал-демократическую общину, участвовал в Конгрессах демократических сил Беларуси, поддерживал оппозиционных кандидатов на президентских и парламентских выборах.

Считал, что Лукашенко может пожертвовать независимостью своей нации ради России. "Для того, чтобы удержать власть, наш нынешний нелегитимный – повторяю, нелегитимный – президент продаст все, включая Беларусь", – отмечал Шушкевич еще в 2016 году.

Фото: Шушкевич критиковал политику Лукашенко (udf.by)

Во время протестов в Беларуси в 2020 году против итогов выборов президента, Шушкевич заявил, что у Александра Лукашенко нет другого выхода, как помогать Путину ликвидировать белорусскую независимость.

Также Станислав Шушкевич считал, что РФ может принудительно русифицировать Беларусь и выступал за лишение русского языка статуса второго государственного.

Относительно корректности высказывания о "братских народах России и Беларуси", часто употребляемых нынешними лидерами обеих стран, Шушкевич высказывался так: "Мы будем братьями, только мы не будем рабами российской власти... Мы знаем, что такое человеческое достоинство, и хотелось бы чтобы у нас россияне этому поучились."

Шушкевич о Путине и войне в Украине

Шушкевич называл назначение бывшего КГБшника Владимира Путина главой Кремля главной ошибкой Бориса Ельцина.

После начала российского вторжения в Украину в 2014 году он резко критиковал режим Путина.

"В Беловежском соглашении написано: нерушимость границ и территориальная целостность государств. Имею в виду Крым, Приднестровье, Донбасс. Обратите внимание: повсюду субъектом является Россия, хоть она и отказывается от этого. Якобы это не ее оружие, не ее "зеленые человечки". Это позор, стыдно смотреть в глаза, когда такое говорят", – говорил белорусский политик.

Отвечая в 2016 году на вопрос о том, как можно остановить войну в Украине, Шушкевич спрогнозировал, что война будет продолжаться долго и ее нельзя будет остановить, пока у власти остается Владимир Путин.

"Путин попал в такое положение, что отступать ему сейчас нельзя. Вся его популярность основана на том, что он продолжает дело Сталина, Петра Первого и Ленина. Это все имперцы в конце концов. А России нравится быть империей, и многим российским интеллигентам нравится", – заявил Шушкевич.

Станислав Шушкевич умер в мае 2022 в возрасте 87 лет от последствий коронавируса. У него не было государственных наград, получал мизерную пенсию. В последние годы проводил лекции и выступал за границей. Неоднократно номинировался на Нобелевскую премию мира, за поддержку независимости Литвы в 1991 году получил орден Витовта Великого, имел медаль Свободы Трумэна-Рейгана Мемориального фонда жертв коммунизма (США).

При подготовке использовались интервью Станислава Шушкевича "Радио Свобода", публикации "Радио Свобода Беларусь", белорусская энциклопедия slounik.org, информация из Wikipedia.