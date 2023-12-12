Лидер баскетбольной Суперлиги забрал MVP сезона после развала "Будивельника"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба .

34-летний форвард перебрался в "Днепр" из столичного "Будивельника". Чемпион Украины снялся с турнира из-за финансовых проблем.

Сезон 2023/24 был для Конева третьим подряд в составе "гладиаторов". В предыдущей кампании он привел "Будивельник" к золотым медалям и по итогам сезона Суперлиги забрал приз MVP. По результативности опытный форвард был четвертым в чемпионате, а также вошел в топ-10 по подборам.

В регулярном чемпионате нового сезона Конев успел сыграть 13 поединков. Средние цифры украинца – 13.6 очков, 7.8 подборов, 3.8 передачи и 1.4 перехвата за почти полчаса на паркете. В матчах против "Старого Луцка", одесской БИПы и "Днепра" ветеран оформил дабл-даблы.

Уроженец Харькова Конев начал выступления на профессиональном уровне в "Кривбассе". Позже защищал цвета "Химика", "Черкасских Мавп" и литовского "Пиено Жвайгждеса". В общей сложности завоевал 4 чемпионских титула.