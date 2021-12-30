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Лідер "антивакцинаторів" вийшов із лікарні після проходження психіатричної експертизи

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Четвер 30 грудня 2021 04:35
Лідер "антивакцинаторів" вийшов із лікарні після проходження психіатричної експертизи Фото: лідер "антивакцинаторів" Стахів вийшов із лікарні після проходження психіатричної експертизи (facebook.com/Savchenko Nadiia)
Автор: Анна Полисученко

Противник вакцинації Остап Стахів вийшов із психіатричної лікарні. Там він проходив судово-медичну експертизу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Стахіва в Фейсбук.

"...Вже сьогодні я їду додому. Вже зібрав речі, заніс у машину і пройшов їхню комісію", - зазначив Стахів.

Водночас він додав, що їхня "правозахисна" організація починає новий виток діяльності.

Остап Стахів відомий як один із лідерів руху противників вакцинації від коронавірусу.

30 листопада Галицький райсуд Львова надіслав його на проходження судово-психіатричної експертизи.

Раніше ми писали, що лідер "антивакцинаторів" вийшов із СІЗО, за нього внесли заставу.

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