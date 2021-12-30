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Лидер "антивакцинаторов" вышел из больницы после прохождения психиатрической экспертизы

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Четверг 30 декабря 2021 04:35
Лидер "антивакцинаторов" вышел из больницы после прохождения психиатрической экспертизы Фото: лидер "антивакцинаторов" Стахив вышел из больницы после прохождения психиатрической экспертизы (facebook.com/Savchenko Nadiia)
Автор: Анна Полисученко

Противник вакцинации Остап Стахив вышел из психбольницы. Там он проходил судебно-медицинскую экспертизу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Стахива в Фейсбук.

"...Уже сегодня я уезжаю домой. Уже собрал вещи, занес в машину и прошел их комиссию", - отметил Стахив.

В то же время он добавил, что их "правозащитная" организация начинает новый виток деятельности.

Остап Стахив известен как один из лидеров движения противников вакцинации от коронавируса.

30 ноября Галицкий райсуд Львова направил его на прохождение судебно-психиатрической экспертизы.

Ранее мы писали, что лидер "антивакцинаторов" вышел из СИЗО, за него внесли залог.

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