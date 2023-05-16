Для либерализации рынка электроэнергии нужно повысить прайс-кепы, - нардеп

По его словам, чтобы формировать конкурентные рынки, такие как в Европе, дальнейшая пошаговая либерализация энергетического рынка в Украине обоснована.

"Надо искать способ, как сбалансировать ситуацию… Следующим шагом для либерализации может быть повышение прайс-кепов в пиковые часы, тогда, когда есть максимальный спрос на электроэнергию, и тогда, когда может ощущаться ее дефицит, - либо в утренние, либо в вечерние часы пиковой нагрузки. Для потребления в эти часы, пожалуй, стоит провести ценовую либерализацию (но в определенных рамках)", - убежден Герус.

Он добавил, что по консервативным подсчетам, чтобы подготовиться к следующей зиме, нужно больше миллиарда долларов для срочного восстановления электростанций, подстанций, трансформаторов и некоторых линий электропередачи.

Напомним, ранее гендиректор "Центрэнерго" Владимир Егоров заявлял, что для прохождения следующей зимы необходимо ослабить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.