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Для либерализации рынка электроэнергии нужно повысить прайс-кепы, - нардеп

Фото: Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Повышение граничных цен на рынке электроэнергии в пиковые часы потребления электроэнергии позволит сбалансировать ситуацию на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Геруса.

По его словам, чтобы формировать конкурентные рынки, такие как в Европе, дальнейшая пошаговая либерализация энергетического рынка в Украине обоснована.

"Надо искать способ, как сбалансировать ситуацию… Следующим шагом для либерализации может быть повышение прайс-кепов в пиковые часы, тогда, когда есть максимальный спрос на электроэнергию, и тогда, когда может ощущаться ее дефицит, - либо в утренние, либо в вечерние часы пиковой нагрузки. Для потребления в эти часы, пожалуй, стоит провести ценовую либерализацию (но в определенных рамках)", - убежден Герус.

Он добавил, что по консервативным подсчетам, чтобы подготовиться к следующей зиме, нужно больше миллиарда долларов для срочного восстановления электростанций, подстанций, трансформаторов и некоторых линий электропередачи.

Напомним, ранее гендиректор "Центрэнерго" Владимир Егоров заявлял, что для прохождения следующей зимы необходимо ослабить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

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Андрей ГерусЭлектроэнергия