Либерализация рынка энергии является главным залогом привлечения инвестиций в энергетику, - Чернышов

Единственным и главным залогом для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль есть либерализация рынка энергии.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"Будущее, безусловно, заключается в возможностях государства привлечения инвестиций и финансирования именно этих отраслей, в первую очередь близкой для нас энергетической отрасли. Единственным залогом привлечения инвестиций, кроме всех нам известных пакетов реформ, которые предоставят транспарентность, доверие и предсказуемость действий власти, безусловно, есть либерализация рынка энергии", – сказал он.

Чернышев подчеркнул, что энергетический сектор на 90% состоит из государственных компаний и нуждается в существенной реформации.

"Поэтому либерализация рынка энергии будет первым существенным и необходимым шагом, который начнет определенным образом оказывать положительные движения и здоровье в эту систему. На мой взгляд, с этого надо начинать. Это является основным", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

Ранее в International Finance Corporation (IFC) заявляли, что для разблокирования 97 млрд долларов инвестиций в энергетику требуется либерализация цен на энергоносители.